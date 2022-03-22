Anonymous зламали Nestle, яке працює в Росії, і злили дані

22 березня 2022 , 17:08
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Джерело:

твітер "Anonymous TV"

Компанії, які продовжують працювати в Росії, вже відчувають наслідки свого аморального рішення. Так, зламали найбільшу продуктову компанію світу – Nestle.

Про це повідомила хакерська група Anonymous. Вони оприлюднили базу даних шведської Nestle.

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Витекло 10 гігабайтів даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle тощо,
– повідомили Anonymous.

Нагадаємо, що Anonymous 21 березня пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з Росією. Вони дали їм 48 годин, щоб покинути ринок країни-агресорки. І злам бази даних Nestle – доказ серйозності їхніх намірів.


Компанії, яким пригрозили Anonymous / Фото Anonymous

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Автор: Юлія Поскробок