Про це повідомила хакерська група Anonymous. Вони оприлюднили базу даних шведської Nestle.

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Витекло 10 гігабайтів даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle тощо,

– повідомили Anonymous.

Нагадаємо, що Anonymous 21 березня пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з Росією. Вони дали їм 48 годин, щоб покинути ринок країни-агресорки. І злам бази даних Nestle – доказ серйозності їхніх намірів.



Компанії, яким пригрозили Anonymous / Фото Anonymous

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