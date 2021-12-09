АМКУ дозволив Kaspi.kz купити український "БТА банк"
Джерело:Інтерфакс-Україна
Антимонопольний комітет України довзолив казахській компанії Kaspi.kz придбати акціонерне товариство "БТА Банк". Відповідне рішення АМКУ ухвалив під час засідання 9 грудня.
Ще у жовтні фінтех-компанія заявила, що підписала угоду про купівлю-продаж 100% акцій банку. Домовленість планували завершити у першому півріччі 2022 року.
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Вартість угоди не розголошували
У Kaspi.kz зазначили, що банк купують виключно задля отримання банківської ліцензії в Україні. Придбання дозволить компанії запустити на українському ринку фінтех-продукти, відкривати мобільні гаманці, рахунки та інше.
Раніше повідомляли, що у банку – обмежена операційна діяльність, адже нема кредитного портфеля.До уваги! Компанія Kaspi.kz завершила угоду щодо придбання платформи Portmone Group.
Зазначимо, що казахська компанія Kaspi.kz оперує трьома платформами:
- маркетплейс,
- фінтех-платформа,
- система платежів.
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Що відомо про "БТА банк":
- "БТА банк" раніше був на позиції одного з найбільших банків Казахстану.
- Наразі це – фактично компанія з управління активами, власником якої є казах Кенес Ракішев.
- "БТА банк Україна" заснували у 1992 році.
- Станом на жовтень 2021 року, банк за розміром активів був на 67-місці серед банків України. У переліку був 71 банк.
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