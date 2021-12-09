АМКУ дозволив Kaspi.kz купити український "БТА банк"

Антимонопольний комітет України довзолив казахській компанії Kaspi.kz придбати акціонерне товариство "БТА Банк". Відповідне рішення АМКУ ухвалив під час засідання 9 грудня.

Ще у жовтні фінтех-компанія заявила, що підписала угоду про купівлю-продаж 100% акцій банку. Домовленість планували завершити у першому півріччі 2022 року.

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Вартість угоди не розголошували

У Kaspi.kz зазначили, що банк купують виключно задля отримання банківської ліцензії в Україні. Придбання дозволить компанії запустити на українському ринку фінтех-продукти, відкривати мобільні гаманці, рахунки та інше.

Раніше повідомляли, що у банку – обмежена операційна діяльність, адже нема кредитного портфеля.

Компанія Kaspi.kz завершила угоду щодо придбання платформи Portmone Group.

Зазначимо, що казахська компанія Kaspi.kz оперує трьома платформами:

маркетплейс,

фінтех-платформа,

система платежів.

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Що відомо про "БТА банк":

"БТА банк" раніше був на позиції одного з найбільших банків Казахстану.

Наразі це – фактично компанія з управління активами, власником якої є казах Кенес Ракішев.

"БТА банк Україна" заснували у 1992 році.

Станом на жовтень 2021 року, банк за розміром активів був на 67-місці серед банків України. У переліку був 71 банк.

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