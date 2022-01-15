Сума угоди не повідомляється. Проте засновник стартапу Віталій Гончарук підтвердив факт продажу виданню AIN.ua.

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Деталі угоди

За час свого існування український Augmented Pixels залучив близько 7 мільйонів доларів інвестицій. Останній раунд на 2 мільйони доларів стартап закрив ще у лютому 2021 року. Серед інвесторів – AVentures Capital, ICU, The Hive і Steltec Capital.

Чим займається український стартап Augmented Pixels Стартап засновано 2013 року в Одесі, однак згодом команда переїхала в офіс у Каліфорнії. Основним напрямком діяльності є розробка технології доповненої реальності, яка заснована на детальному 3D-скануванні простору для навігації.



Продуктами компанії користуються такі відомі міжнародні компанії, як LG, Qualcomm, Intel, National Geographic тощо.

В Qualcomm купівлю стартапу офіційно поки жодним чином не коментують. Імовірно, технології та експертиза Augmented Pixels допоможуть американському техгіганту розвивати власний напрям Extendet Reality (XR). Сюди входять Mixed Reality, Virtual Reality і Augmented Reality – в останньому якраз і сильна команда Гончарука.

За оцінками експертів, максимальний поріг суми угоди продажу українського стартапу – до 50 мільйонів доларів. Однак, скоріш за все, угода відбулась у межах 20 – 30 мільйонів.