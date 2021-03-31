Американський мільярдер представив команду для експедиції в космос, яку сам оплатив

Стало відомо, хто ж відправиться на орбіту на кораблі компанії Ілона Маска SpaceX разом з американським мільярдером Джаредом Айзекманом. Це станеться вже у 2021 році. Цей екіпаж буде першим, який відправиться на орбіту без супроводу професійного астронавта.

Айзекман сам оголосив список людей, які його супроводжуватимуть. Він оплатив політ повністю.

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Для чого мільярдеру цей політ

Айзекман вірить, що завдяки цьому польоту зможе зібрати 200 мільйонів доларі. Їх він хоче витратити на боротьбу з дитячими онкологічними захворюваннями у лікарні в Мемфісі.

Мільярдер ретельно обирав людей, які хотіли полетіти з ним. Їх було чимало, однак щасливчиками стали лише троє.

Кого обрав Айзекман

29-річна Хейлі Арсенокс – помічниця лікаря. Вона буде бортовим лікарем . Колись дівчина працювала саме у тій лікарні, які хоче допомогти мільярдер. Варто зазначити, що Арсенокс – наймолодша американка, яка побуває в космосі.

– помічниця лікаря. Вона буде . Колись дівчина працювала саме у тій лікарні, які хоче допомогти мільярдер. Варто зазначити, що Арсенокс – наймолодша американка, яка побуває в космосі. Ніас Проктор – професорка коледжу в Арізоні. Вона буде пілотом. У 2009 році Проктор вже була серед 47 людей, яких відбирало космічне агентство для польоту. Однак їй на певному етапі відмовили.

– професорка коледжу в Арізоні. Вона буде У 2009 році Проктор вже була серед 47 людей, яких відбирало космічне агентство для польоту. Однак їй на певному етапі відмовили. Крістофер Семброскі – фахівець в сфері data-інжинірингу. Він буде бортінженером. Семброскі дізнався про політ Айзекмана з рекламного ролика. Він вирішив зробити пожертву клініці в Мемфісі, тим самим спробувати себе на цю роль. Йому все вдалось.

– фахівець в сфері data-інжинірингу. Він буде Семброскі дізнався про політ Айзекмана з рекламного ролика. Він вирішив зробити пожертву клініці в Мемфісі, тим самим спробувати себе на цю роль. Йому все вдалось. Четвертим членом екіпажу буде сам Джаред Айзекман. Його роль – командира.

Раніше політ планували на жовтень. Однак згодом Айзекман припустив, що це може статись і раніше – 15 вересня