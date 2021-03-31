Американський мільярдер представив команду для експедиції в космос, яку сам оплатив
Стало відомо, хто ж відправиться на орбіту на кораблі компанії Ілона Маска SpaceX разом з американським мільярдером Джаредом Айзекманом. Це станеться вже у 2021 році. Цей екіпаж буде першим, який відправиться на орбіту без супроводу професійного астронавта.
Джерело:The New York Times
Айзекман сам оголосив список людей, які його супроводжуватимуть. Він оплатив політ повністю.
До теми Місце на космічний корабель Ілона Маска розіграють у лотерею: як можна його отримати
Для чого мільярдеру цей політ
Айзекман вірить, що завдяки цьому польоту зможе зібрати 200 мільйонів доларі. Їх він хоче витратити на боротьбу з дитячими онкологічними захворюваннями у лікарні в Мемфісі.
Мільярдер ретельно обирав людей, які хотіли полетіти з ним. Їх було чимало, однак щасливчиками стали лише троє.
Кого обрав Айзекман
- 29-річна Хейлі Арсенокс – помічниця лікаря. Вона буде бортовим лікарем. Колись дівчина працювала саме у тій лікарні, які хоче допомогти мільярдер. Варто зазначити, що Арсенокс – наймолодша американка, яка побуває в космосі.
- Ніас Проктор – професорка коледжу в Арізоні. Вона буде пілотом. У 2009 році Проктор вже була серед 47 людей, яких відбирало космічне агентство для польоту. Однак їй на певному етапі відмовили.
- Крістофер Семброскі – фахівець в сфері data-інжинірингу. Він буде бортінженером. Семброскі дізнався про політ Айзекмана з рекламного ролика. Він вирішив зробити пожертву клініці в Мемфісі, тим самим спробувати себе на цю роль. Йому все вдалось.
- Четвертим членом екіпажу буде сам Джаред Айзекман. Його роль – командира.
Поділитися новиною