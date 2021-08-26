Амбітні плани Apple: чи зможе виробник iPhone потіснити Google у новій сфері

Сьогодні на ринку цифрової реклами беззаперечно панує компанія Google. Таке глобальне домінування у цій сфері четвертої за капіталізацією компанії у світі є серйозним викликом для найдорожчої компанії планети – Apple.

Фінансові аналітики вважають, що Apple готується до нарощування присутності у світі цифрової реклами. Вже зараз фіксуються певні тенденції, які свідчать про зміщення бізнес-акцентів Apple у цьому напрямку.

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За попередніми підрахунками до 2025 року дохід від рекламного бізнесу Apple може досягти 20 мільярдів доларів на рік, в той час, як на сьогодні він становить близько 2 мільярдів доларів.

Експерти твердять, що рекламний бізнес Apple вкрай недооцінена частина бізнес-діяльності американського технологічного гіганта. Вважається, що за сприятливого розвитку ринкових тенденцій та правильних маркетингових кроків компанії, до 2025 року доходи Apple від реклами можуть скласти близько 17% доходів від послуг і близько 5% від загального доходу

Як Apple може розширити присутність на ринку реклами

На сьогодні гігант з виробництва смартфонів отримує дохід від реклами в основному завдяки пошуку в App Store. Apple вже запустив сервіс пошукової реклами в Китаї на початку цього року. А у найближчому часі може провести монетизацію інших сервісів, де потенційно існує можливість інтеграції рекламного контенту. Зокрема йдеться про Apple TV та Apple Maps.

Монетизація Apple Maps може принести компанії мільярдні прибутки / Фото Apple

Враховуючи, що Google отримує щонайменше кілька мільярдів доларів від реклами у Google Maps, та постійне зростання кількості активних пристроїв Apple у світі, цей напрямок справді може стати новою "золотою жилою" для компанії.

Власна пошукова система Apple

Зараз Apple отримує від Google мільярди доларів за те, що у фірмовому браузері Apple Safari за замовчуванням встановлена пошукова система від Google. Цього року Google виплатить Apple близько 15 мільярдів доларів за збереження статусу основного пошуковика у браузері Safari.

Проте ще у 2020 році стало відомо, що Apple активно займається розробкою та тестуванням власної пошукової системи, яка може в майбутньому замінити Google на iPad та iPhone. Запуск власної пошукової системи на мільйонах пристроїв Apple по всьому світу може стати серйозним фактором перерозподілу ринку цифрової реклами.

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Чи є шанси в Apple обійти Google в рекламному бізнесі

Навіть попри майже потенційне десятикратне зростання прибутків Apple від рекламного бізнесу до 2025 року, компанія навряд чи зможе скласти достойну конкуренцію Google у цій сфері. За оцінками аналітиків, цього року Google може отримати понад 200 мільярдів доларів доходу від реклами. Це, своєю чергою, вдесятеро перевищує потенційні показники доходів Apple від реклами у 2025 році.

Натомість фінансові аналітики твердять, що першим кроком для формування стабільної присутності на ринку електронної реклами для Apple, буде досягнення хоча б паритетних позицій з іншим технологічним гігантом – Amazon.

Amazon п'ять років тому почала активно нарощувати власну присутність на ринку цифрової реклами. Завдяки чому збільшила доходи від реклами до 21 мільярда у 2020 році з приблизно 3 мільярдів у 2016 році.

Водночас стрімка диджиталізація бізнесу в останні кілька років може допомогти Apple значно швидше від Amazon наростити прибутки від електронної реклами.