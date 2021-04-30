Завдяки цьому підрозділу компанія отримала виторг на 77% – це приблизно 6,9 мільярда доларів. Такий результат вразив, адже це майже усемеро більше доходів, ніж у Twitter.

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Саме трафік на сайті став причиною такого зростання рекламного бізнесу компанії. Також результату посприяли релевантність реклами та нові рекламні продукти.

Загальний виторг компанії досягла 108 мільярдів доларів. Ба більше, прибуток зріс більше ніж утричі.

Важливо! Після звіту акції Amazon зросли більше ніж на 3%. Водночас акції Twitter впали більше ніж на 10%.

Amazon очікує на успіх і надалі

Компанія очікує, що у 2 кварталі 2021 року виторг буде ще більшим – від 110 до 116 мільярдів доларів.

Amazon зазнала успіху і в інших сферах – виторг хмарного підрозділу Amazon Web Services за квартал склала 13,5 мільярда доларів. Такий результат є на 32% більшим, ніж був в аналогічний період 2020 року.

Водночас через пандемію виторг офлайн-магазинів Amazon знижувалася. Рівень продажів впав на 16%.

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