Amazon випередив Walmart: історичний переворот у світі торгівлі

Звичний формат роздрібної торгівлі все більше поступається місцем онлайн-формату. Останні фінансові дані остаточно підтвердили факт перемоги Amazon над головним офлайн-ритейлером Walmart.

Тенденції глобального переходу продажів в онлайн прискорила пандемія COVID-19. Де-факто, лідерство Amazon засвідчує безповоротність переходу людей від звичайних магазинів до онлайн-покупок.

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За останні 12 місяців (червень 2020 року – червень 2021 року) покупці витратили на Amazon понад 610 мільярдів доларів. Натомість у мережі Walmart було здійснено покупок на 566 мільярдів доларів за аналогічний період.

Це історичний момент. Walmart існує стільки часу, а тепер Amazon приходить з іншою моделлю і займає перше місце,

– говорить Юозас Казюкенас, засновник дослідницької компанії Marketplace Pulse.

Віртуальні супермаркети перемагають реальні

У гонитві за Walmart, Amazon скинув з трону одну з найуспішніших компаній останніх десятиліть. Walmart удосконалив процвітаючу модель роздрібної торгівлі у форматі "Big box store", яка витискала максимум зі своїх капіталовкладень, що призвело до зниження цін і перемоги над конкурентами.

Big box store Гіпермаркет, магазин самообслуговування, який займає велику площу. Магазини такого типу характеризуються простим і ергономічним інтер'єром, широким асортиментом, відносно низькими цінами та самообслуговуванням. В Україні у такому форматі працюють, для прикладу, гіпермаркети "Епіцентр" та "Ашан".

Проте навіть попри всю ефективність торгівлі у форматі гіпермаркету, боротьба за домінування в сучасній роздрібній торгівлі зараз ведеться в Інтернеті. І жодна компанія не скористалася цією перевагою краще, ніж Amazon.

Зручна доставка (багато товарів доставляються на поріг будинку протягом одного – двох днів) і широкий вибір призвели до того, що покупців у інтернет-магазинах стає все більше. І це один з факторів, який зробив Джеффа Безоса, засновника компанії, одним із найбагатших бізнесменів у світі.

Продажі Amazon ростуть у рази швидше

Хоча продажі Walmart й різко зросли під час пандемії, але вона навіть близько не може зрівнятись за темпами зростанням продажів з Amazon. Адже на 24 мільярди зростання продажів за минулий рік у Walmart, Amazon відповіла зростом продажів на майже 200 мільярдів доларів. Крім того, з початку минулого року Amazon відкрила сотні нових складів і найняла близько 500 тисяч працівників.

Alibaba – недосяжний світовий лідер

Alibaba світовий лідер онлайн-торгівлі / Фото Unsplash

Попри всі радісні новини на американському ринку, компанія Amazon поки не може скласти конкуренції китайському гіганту онлайн-торгівлі Alibaba на ринку Китаю. Окрім того, китайський онлайн-ритейлер залишається головним онлайн-продавцем у світі.

Фінансові аналітики сумніваються у тому, що найближчим часом Amazon або Walmart зможуть домінувати на китайському ринку.