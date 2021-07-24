Amazon видалив 200 мільйонів фейкових оглядів товарів

Інтернет-гігант Amazon став більш активно боротися з маніпуляціями продавців на своєму майданчику, Проведені фахівцями компанії заходи дозволили значно зменшити вплив недобросовісних продавців.

Йдеться про активізацію протидії тим продавцям, які використовують маркетплейс Amazon і при цьому для збільшення власних прибутків оплачують вигадані огляди про їхні товари.

Цікаво Як врятувати бізнес: 4 реальні історії з хеппі-ендом

Видалено понад 200 мільйонів фейкових оглядів

Американський інтернет-гігант Amazon протягом минулого року виявив та видалив зі своєї платформи онлайн-продажів понад 200 мільйонів фейкових оглядів про товари. Такі вражаючі дані Amazon повідомила у суботу, 24 липня.

Дивіться презентацію маркетплейсів Amazon:

Amazon витрачає щороку близько 700 мільйонів доларів на співробітників та програмне забезпечення, які боряться з шахрайством та маніпуляціями на онлайн-платформі.

Судові позови проти підприємців-шахраїв

Лише у Німеччині з 2018 року Amazon подав 30 судових позовів проти таких підприємців. Як повідомило 23 липня німецьке видання Spiegel, вигравши 17 таких судових позовів лише у ФРН Amazon відсудив у недобросовісних продавців та торгових агентів загалом близько 150 тисяч євро компенсації.

До теми Домагання, знущання та дискримінація: Amazon наймає сторонню фірму для розслідування