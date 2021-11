Starbucks Pickup with Amazon Go відкрився 18 листопада у самому центрі Нью-Йорка, на перетині проспектів Парк і Лексінгтон. Компанії планують запустити ще один подібний заклад у будівлі New York Times.

Читайте також Київстар посилив партнерство з Microsoft: ще більше можливостей для клієнтів

Що відомо про спільний бізнес Amazon і Starbucks

Партнерство з Amazon – це черговий крок Starbucks до адаптації своїх закладів до нових звичок споживачів. Півтора року тому компанія розповідала, що планує реорганізувати свої заклади у США через зміни, які спричинила пандемія COVID-19.

Це пробний варіант концепції, завдяки якому ми навчаємось,

– прокоментувала віцепрезидентка з питань розвитку Starbucks Кетрін Янг.

Як працює магазин

Щоб придбати щось у новому магазині, потрібно відсканувати банківську картку за допомогою терміналу при вході. Ваги, камери та сенсорні датчики на полицях складають список покупок та списують гроші з вашого рахунку автоматично.

У магазині перебуватимуть співробітники Starbucks у разі, якщо клієнтам знадобиться допомога. На полицях представлені продукти Starbucks, готові салати та сендвічі від Amazon Kitchen, а також товари місцевих виробників.

Зверніть увагу Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно

Всередині розташовані зони для відпочинку, де покупці зможуть посидіти – великі кабінки для зустрічей та одинарні для клієнтів, які хочуть попрацювати за ноутбуком.

Starbucks Pickup with Amazon Go працюватимуть довше, ніж звичайні кав'ярні компанії – магазини будуть відкриті до 22:00 у будні та до 21:00 у вихідні дні.