Amazon, Snapchat, Uber та інші: уроки успішного бізнесу, якому пророкували невдачу

Навіть якщо деякі ідеї можуть здатися непридатними для сьогоднішнього бізнес-ландшафту, світ постійно змінюється, і потреби людей теж. Дивна та незвичайна ідея, яка зараз здавалось б не може існувати, вже через кілька років чи десятиліть може перетворитися в мегауспішний бізнес на вершині світових рейтингів.

Успішність бізнес-ідей не завжди залежить від того, скільки років досвіду або мільйонів доларів вкладено. В остаточному підсумку, споживачі завжди вирішують, що їм підходить, а що ні, і їх вибір, яким би несподіваним він не був, формує світ, яким ми його знаємо.

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Зараз популярність деяких компаній не викликає сумнівів, але на момент створення, їх концепції були настільки фантастичними, що інвестори або вирішили не робити на них ставку, або дуже швидко продали свої акції. Тим самим позбавивши себе мільярдів доларів чистого прибутку, які вони могли б мати зараз, якби тільки були більш терплячими та довіряли засновникам.

Ось кілька кращих прикладів того, як, здавалося б, "погана" ідея виявилася неймовірно успішною.

Snapchat

Вся мета фотографування – зобразити момент, тому здається суперечливим бажання, щоб ваші фотографії зникли через кілька секунд після того, як ви їх зробили. Попри це, троє однокурсників зі Стенфорда вирішили інакше і вирішили реалізувати власну ідею. Як виявилося, люди сказали своє слово, і хоча концепція засновників не зовсім відповідала здоровому глузду, менш ніж через рік Snapchat обробляв 25 зображень щосекунди.

Дивіться відео як користуватись Snapchat

Paypal

Є багато речей, які хвилюють людей, але на першому місці в цьому списку стоять гроші, а точніше, наші власні гроші. Саме тому більшість людей не хотіли б довіряти свої заощадження незнайомим людям, особливо якщо технологія, що лежить в основі нового винаходу, маловідома і малодоступна широкому загалу.

Офіс Paypal сьогодні / Фото Getty Images

Проте, знайшлися люди, досить нахабні, щоб запустити банківську послугу через Інтернет, про який багато хто тоді й не чув взагалі. Ділитися конфіденційною інформацією, необхідною для законного відкриття банківського рахунку, і грошима з незнайомцями здавалося не найкращою ідеєю. Проте окремі шукачі новизни все ж вирішили спробувати нову послугу. Сьогодні PayPal зробив революцію у світі банківських послуг, і на його частку припадає 14 відсотків платежів в Інтернеті.

Amazon

Багато людей були б повністю задоволені відмінною роботою, яка оплачує рахунки та дозволяє їм займатися своїми захопленнями, але тільки не Джефф Безос. У 1994 році він залишив роботу в нью-йоркському хедж-фонді D.E. Shaw, який займався зокрема продажем книжок через Інтернет. Тоді Інтернет був відомий лише небагатьом, наприклад, вченим, які використовували його для досліджень. Більшість пересічних мешканців тоді навіть і не здогадувались про існування цієї мережі.

У інтерв'ю Девіду Рубінштейну Джеф Безос згадує, як його родина запитувала, що це за штука така – Інтернет.

Дивіться інтерв'ю Джеффа Безоса

Проте це не зупинило Безоса, який в глибині душі знав, що продажі в мережі, це життєздатна ідея і що громадськість зрештою побачить їх потенціал. Навіть після обвалу акцій на початку 2000 року, коли ціна акції його компанії впала майже у десять разів. Це, здавалося б, довело, що книжковий інтернет-магазин, можливо, не така вже й хороша ідея. Проте компанія Amazon відігралася і зараз є другою за величиною у світі.

Crocs

Вартість індустрії моди становить 2,5 трильйона доларів, і за минулі роки ми бачили, як багато брендів намагалися відхопити шматок цього пирога, а деякі з них навіть стали побутовими брендами. Звичайно, мода суб'єктивна по своїй суті, але є одна річ, з якою згодні всі в Інтернеті: крокси – не найкрасивіше взуття на планеті. А в поєднанні з їх відносно високою ціною, ця ідея повинна бути невдалою. Але це далеко не так.

Вироби Crocs не вражають красою / Фото Croc

Найбільший недолік компанії виявився саме тією причиною, по якій люди їх купують, і тільки за останній рік ціна акцій компанії виросла більш ніж у дев'ять разів. А у поєднанні з тим, фактом, що не найкрасивіші сабо носять багато знаменитостей, схоже, що Crocs доводить протилежне – байдуже, що люди можуть говорити про зовнішній вигляд цього взуття, його все одно купують.

Uber

Прокат транспортних засобів існує з 17 століття – задовго до того, як був винайдений перший автомобіль. Попри давність ідеї, одна річ залишилася незмінною – це люди, яку керують транспортом. Саме безпека, яку ми відчуваємо поруч з ними, в кінцевому підсумку змушує нас сідати в машину, навіть якщо це зовсім незнайомі люди.

А якщо прибрати цей фактор довіри та замість цього запропонувати людям дешевші поїздки з потенційно більшим ризиком поїздки із незнайомою людиною?

Дивіться відео про сервіс Uber

Саме це і зробив Uber у 2009 році, і, дарма, що наші батьки говорили нам ніколи не сідати в машину до незнайомця, компанія домоглася величезного успіху завдяки своїй інноваційній послузі. Навіть після бойкотів, пов'язаних з IPO, компанія жива і здорова, залишаючись найбільшою компанією з надання послуг таксі та лімузинів у світі.

Тож дозвольте громадськості та часу прийняти рішення

Вірити у себе та мріяти про більше / Фото Bestreplica

Придумати ідею, яка приверне маси, а потім втілити її в життя, безумовно, нелегко. Проте ми часто схильні думати, що якщо хтось з нашого найближчого оточення не оцінить нашу ідею, то й інші люди залишать її без уваги. Правда в тому, що на планеті зараз проживає більш ніж 7,5 мільярда осіб. І деяким з них напевно сподобається те, що ви створили, і, можливо, їх буде достатньо, щоб зробити це життєздатним ринком для вашого бізнесу.