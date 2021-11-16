Amazon приховувала кількість заражень COVID-19 серед працівників: який штраф заплатить компанія

Генеральний прокурор Каліфорнії висунув звинувачення Amazon через неналежне інформування органів охорони здоров'я про кількість заражень COVID-19 всередині компанії. За це Amazon має сплатити 500 тисяч доларів штрафу.

У Каліфорнії на Amazon працює близько 150 тисяч людей, більшість з них працевлаштовані на великих складах. Законодавчо компанія повинна щодня повідомляти органи охорони здоров'я та своїх співробітників про випадки зараження коронавірусом на їхніх робочих місцях.

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Звинувачення Amazon

Amazon не вела стабільного моніторингу інфікування працівників COVID-19 і не надавала об'єктивних даних щодо розповсюдження хвороби. За словами генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти, халатне ставлення компанії та брак інформації лише сприяли розвитку пандемії.

Безліч працівників були налякані та безсилі приймати свідомі рішення, щоб захистити себе і своїх близьких – наприклад, зробити тест або залишитись вдома на самоізоляції. Якби вони були поінформовані про потенційну загрозу інфікування на робочому місці, все було б інакше,

– заявив генеральний прокурор штату на пресконференції.

Роб Бонта оголошує суму штрафу для Amazon | Фото Getty Images

Закон Каліфорнії "Про право на інформацію", прийнятий минулого року, передбачає адміністративні стягнення у разі його порушення. Так, Amazon протягом 6 місяців повинна сплатити до бюджету штату рівно пів мільйона доларів. У компанії уже заявили, що згодні сплатити штраф і оскаржувати рішення прокурора не будуть.

До слова, не відомо, скільки працівників Amazon були інфіковані на робочому місці протягом пандемії. У жовтні 2020 року компанія звітувала про близько 20 тисяч співробітників, які отримали позитивний результат тесту на COVID-19 у США.