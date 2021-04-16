Безосу – у 58 разів більше: Amazon показала, скільки платила працівнику у 2020 році

Середня заробітна плата працівника Amazon, розрахована з урахуванням різних компенсацій зросла на 159 доларів у порівнянні з 2020 роком. Однак цікавим є те, що сам засновник компанії Джефф Безос за рік заробив у 58 разів більше.

Відомо, що середній працівник Amazon заробив 29 007 доларів у 2020 році. Про це мовиться у річній заяві компанії.

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Зарплата штатних співробітників Amazon

Їм у 2020 році значно збільшили заробітну плату. Компанія повідомила про середню щорічну компенсацію в розмірі 37 930 доларів. Розмір приросту – 1290 доларів США.

Це спеціальні бонуси та стимули, виділені командам у 2020 році на знак визнання їхньої ролі в обслуговуванні людей під час пандемії COVID-19,

– пояснили у Amazon.

Дохід Безоса

Під час пандемії COVID-19 чистий капітал генерального директора Amazon Джеффа Безоса збільшився на десятки мільярдів доларів, коли акції компанії згуртувались на тлі зростання обсягів онлайн-покупок. Безосу належить приблизно 10% акцій Amazon – це 53 мільйони.

Варто наголосити, що оплата праці генерального директора є у 58 разів більшою, ніж у працівника в Amazon. Однак це менше, ніж у Walmart та CVS – там директори отримують майже у тисячу разів більше.

Досягнення та скандали Amazon: коротко

Ще у 2018 році Amazon підняв мінімальну заробітну плату в США до 15 доларів на годину. Тоді компанія стикалася з критикою через різницю в зарплаті між робітниками та керівниками.

Тоді компанія стикалася з критикою через різницю в зарплаті між робітниками та керівниками. Раніше компанія закликала інших великих роботодавців, включаючи Walmart, не підвищувати заробітну плату до 15 доларів. Безос зазначив, що Amazon прагне бути "найкращим роботодавцем на Землі".

Попри увесь успіх, компанія зазнала критики щодо своїх умов праці. Скандальними стали розповіді водіїв про сечовипускання у пляшки під час цілодобової роботи. Вони робили це, адже боялись звільнення.

під час цілодобової роботи. Вони робили це, адже боялись звільнення. Також повідомляли, що у компанії є щонайменше 5 методів для того, щоб стежити за своїми працівниками. Зокрема, вони встановлюють камери та наймають шпигунів.

Зокрема, вони встановлюють камери та наймають шпигунів. Варто зауважити, що чорношкірі працівники Amazon скаржились на расову дискримінацію.