Середня заробітна плата працівника Amazon, розрахована з урахуванням різних компенсацій зросла на 159 доларів у порівнянні з 2020 роком. Однак цікавим є те, що сам засновник компанії Джефф Безос за рік заробив у 58 разів більше.

Відомо, що середній працівник Amazon заробив 29 007 доларів у 2020 році. Про це мовиться у річній заяві компанії.

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Зарплата штатних співробітників Amazon

Їм у 2020 році значно збільшили заробітну плату. Компанія повідомила про середню щорічну компенсацію в розмірі 37 930 доларів. Розмір приросту – 1290 доларів США.

Це спеціальні бонуси та стимули, виділені командам у 2020 році на знак визнання їхньої ролі в обслуговуванні людей під час пандемії COVID-19,

– пояснили у Amazon.

Дохід Безоса

Під час пандемії COVID-19 чистий капітал генерального директора Amazon Джеффа Безоса збільшився на десятки мільярдів доларів, коли акції компанії згуртувались на тлі зростання обсягів онлайн-покупок. Безосу належить приблизно 10% акцій Amazon – це 53 мільйони.

Варто наголосити, що оплата праці генерального директора є у 58 разів більшою, ніж у працівника в Amazon. Однак це менше, ніж у Walmart та CVS – там директори отримують майже у тисячу разів більше.

Довідка. Джефф Безос має майже 200 мільярдів доларів, що робить його найбагатшою людиною у світі.

Досягнення та скандали Amazon: коротко