Безосу – у 58 разів більше: Amazon показала, скільки платила працівнику у 2020 році
Середня заробітна плата працівника Amazon, розрахована з урахуванням різних компенсацій зросла на 159 доларів у порівнянні з 2020 роком. Однак цікавим є те, що сам засновник компанії Джефф Безос за рік заробив у 58 разів більше.
Джерело:Payscale
Відомо, що середній працівник Amazon заробив 29 007 доларів у 2020 році. Про це мовиться у річній заяві компанії.
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Зарплата штатних співробітників Amazon
Їм у 2020 році значно збільшили заробітну плату. Компанія повідомила про середню щорічну компенсацію в розмірі 37 930 доларів. Розмір приросту – 1290 доларів США.
Це спеціальні бонуси та стимули, виділені командам у 2020 році на знак визнання їхньої ролі в обслуговуванні людей під час пандемії COVID-19,
– пояснили у Amazon.
Дохід Безоса
Під час пандемії COVID-19 чистий капітал генерального директора Amazon Джеффа Безоса збільшився на десятки мільярдів доларів, коли акції компанії згуртувались на тлі зростання обсягів онлайн-покупок. Безосу належить приблизно 10% акцій Amazon – це 53 мільйони.
Варто наголосити, що оплата праці генерального директора є у 58 разів більшою, ніж у працівника в Amazon. Однак це менше, ніж у Walmart та CVS – там директори отримують майже у тисячу разів більше.
Досягнення та скандали Amazon: коротко
- Ще у 2018 році Amazon підняв мінімальну заробітну плату в США до 15 доларів на годину. Тоді компанія стикалася з критикою через різницю в зарплаті між робітниками та керівниками.
- Раніше компанія закликала інших великих роботодавців, включаючи Walmart, не підвищувати заробітну плату до 15 доларів. Безос зазначив, що Amazon прагне бути "найкращим роботодавцем на Землі".
- Попри увесь успіх, компанія зазнала критики щодо своїх умов праці. Скандальними стали розповіді водіїв про сечовипускання у пляшки під час цілодобової роботи. Вони робили це, адже боялись звільнення.
- Також повідомляли, що у компанії є щонайменше 5 методів для того, щоб стежити за своїми працівниками. Зокрема, вони встановлюють камери та наймають шпигунів.
- Варто зауважити, що чорношкірі працівники Amazon скаржились на расову дискримінацію.
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