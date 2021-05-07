У компанії також контролюють стан нігтів і волосся та публікації у соціальних мережах працівників. Amazon вважає, що особистий догляд потрібно підтримувати на прийнятному рівні.

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Запобігання неприємного дихання або запаху тіла, скромні парфуми, чисті зуби, обличчя, вуха, нігті та волосся,

– зазначили у компанії.

Також водії повинні уникати розміщення в соціальних мережах будь-чого, що Amazon вважатиме "непристойним".

Представник Amazon заявив Insider, що її партнерські відносини з місцевим малим бізнесом допомагають меншим компаніям процвітати.

"Найбільшим викликом у розвитку мережі водіїв є створення чудових команд, які розуміють свої громади. Ми вважаємо, що власники малого бізнесу роблять це найкраще. Вони залучають свою громаду, щоб найняти та розробити чудових водіїв", – зауважив представник.

Цікаво! Компанії McDonald's та FedEx також використовують схожі вимоги щодо персоналу. Зокрема, McDonald's забороняє працівникам ходити з розпущеним волоссям, мати яскравий манікюр та носити прикраси.

Також політика компанії передбачає, що водіїв можуть перевірити на наркотики в будь-який час.

Скандальні умови Amazon