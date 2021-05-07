У компанії також контролюють стан нігтів і волосся та публікації у соціальних мережах працівників. Amazon вважає, що особистий догляд потрібно підтримувати на прийнятному рівні.
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Запобігання неприємного дихання або запаху тіла, скромні парфуми, чисті зуби, обличчя, вуха, нігті та волосся,
– зазначили у компанії.
Також водії повинні уникати розміщення в соціальних мережах будь-чого, що Amazon вважатиме "непристойним".
Представник Amazon заявив Insider, що її партнерські відносини з місцевим малим бізнесом допомагають меншим компаніям процвітати.
"Найбільшим викликом у розвитку мережі водіїв є створення чудових команд, які розуміють свої громади. Ми вважаємо, що власники малого бізнесу роблять це найкраще. Вони залучають свою громаду, щоб найняти та розробити чудових водіїв", – зауважив представник.
Також політика компанії передбачає, що водіїв можуть перевірити на наркотики в будь-який час.
Скандальні умови Amazon
- Ще раніше компанія Amazon була у центрі скандалу. Водії доставки привертали увагу громадськості до поганих умов праці.
- Вони повідомляли про те, що змушені мочитися в пляшки, оскільки їх графіки не передбачають часу на перерви у вбиральню.
- Також у лютому стало відомо, що Amazon оснащує всі транспортні засоби системами камер спостереження. Це також обурило суспільство, адже камери постійно увімкнені та перевіряють мову тіла водіїв, швидкість автомобіля та навіть сонливість.
- Після такого спостереження система використовує "автоматизовані словесні попередження", щоб повідомити водіїв, чи було виявлено порушення.