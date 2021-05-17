Неофіційна назва цієї практики – "наймати для звільнення". Людей наймають і згодом звільняють, маючи на меті досягати певних показників плинності.

До теми Компанія найбагатшої людини світу Amazon ухиляється від сплати податків

"Ми можемо найняти людей, знаючи, що будемо їх звільняти. Це лише для захисту решти команди", – сказав один менеджер.

Видання опублікувало внутрішній документ. Він є доказом того, що менеджерів змушують досягати певних показників плинності будь-яким способом.

Важливо! Прессекретар Amazon заперечив, що компанія наймала працівників з наміром звільнити їх.

Співробітники Amazon розповіли, що процес перевірки результативності надав менеджерам занадто багато влади над їхньою кар'єрою. Менеджери можуть припинити кар'єрний ріст будь-якого працівника, а згодом і звільнити без причин.

Скандали Amazon: коротко