Amazon хоче купити легендарну кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer: мовиться про 10 мільярдів доларів

18 травня 2021 , 16:41
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Джерело:

The Information

Amazon хоче придбати відому американську кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer. Переговори вже тривають. Відомо, що наразі мовиться про суму у розмірі від 7 до 10 мільярдів доларів.

Про те, чи справді компанія придбає кіностудію – невідомо. Не виключають, що переговори можуть бути безрезультатними.

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У виданні оцінили, що придбання MGM могло б посилити позиції компанії Amazon на ринку стрімінгових відеосервісів.

До слова! Виручка кіностудії у 1 кварталі 2021 року склала 403 мільйони доларів. Водночас чистий прибуток сягнув 29 мільйонів доларів.

Успіхи Metro-Goldwyn-Mayer

У колекцію стрічок кіностудії входять:

  • фільми про Джеймса Бонда;
  • серіал "Розповідь служниці";
  • фільми про Роккі;
  • серіал "Вікінги";
  • серіал "Зоряна брама".

Також кіностудія володіє кабельним телебаченням Epix. MGM знімає популярні реаліті-шоу.

Що відомо про Metro-Goldwyn-Mayer?

Це американська медіакомпанія, яка виготовляє кіно- і відеопродукції. Власник ряду найбільших голлівудських кіностудій. Кінокомпанія вже має понад 200 нагород "Оскар". ​Metro-Goldwyn-Mayer заснували ще в квітні 1924 року.
Автор: Тетяна Пасічник