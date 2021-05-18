Про те, чи справді компанія придбає кіностудію – невідомо. Не виключають, що переговори можуть бути безрезультатними.
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У виданні оцінили, що придбання MGM могло б посилити позиції компанії Amazon на ринку стрімінгових відеосервісів.
Успіхи Metro-Goldwyn-Mayer
У колекцію стрічок кіностудії входять:
- фільми про Джеймса Бонда;
- серіал "Розповідь служниці";
- фільми про Роккі;
- серіал "Вікінги";
- серіал "Зоряна брама".
Також кіностудія володіє кабельним телебаченням Epix. MGM знімає популярні реаліті-шоу.