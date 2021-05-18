Про те, чи справді компанія придбає кіностудію – невідомо. Не виключають, що переговори можуть бути безрезультатними.

До теми Черговий скандал: в Amazon наймають працівників, щоб згодом їх звільнити – для чого це роблять

У виданні оцінили, що придбання MGM могло б посилити позиції компанії Amazon на ринку стрімінгових відеосервісів.

До слова! Виручка кіностудії у 1 кварталі 2021 року склала 403 мільйони доларів. Водночас чистий прибуток сягнув 29 мільйонів доларів.

Успіхи Metro-Goldwyn-Mayer

У колекцію стрічок кіностудії входять:

фільми про Джеймса Бонда;

серіал "Розповідь служниці";

фільми про Роккі;

серіал "Вікінги";

серіал "Зоряна брама".

Також кіностудія володіє кабельним телебаченням Epix. MGM знімає популярні реаліті-шоу.