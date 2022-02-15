Amazon більш ніж вдвічі підвищила базову зарплату: скільки тепер зароблятимуть працівники

Гігант електронної комерції Amazon більш ніж вдвічі підвищив максимальний рівень базової зарплати для корпоративних працівників і IT-спеціалістів. Річна ставка зросла зі 160 до 350 тисяч доларів.

Компанія, як і решта техгігантів, останнім часом переживає складнощі найму і утримання працівників. Плинність кадрів в Amazon досягла кризового рівня – минулого року з посад пішли рекордні 50 топменеджерів.

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Боротьба Amazon на ринку праці

Окрім підвищення максимальної базової зарплати для корпоративних працівників та IT-фахівців, Amazon також планує збільшити виплати для більшості посад по всьому світу і змінити терміни нарахування акцій, щоб вони відповідали кар'єрному зростанню співробітників.

Минулого року ринок праці був особливо конкурентним, і після детального аналізу різних варіантів, оцінивши економіку нашого бізнесу і необхідність залишатись конкурентоспроможними для залучення і утримання найкращих талантів, ми вирішили значно підвищити рівень компенсацій,

– повідомили в Amazon.

Додамо, що наприкінці 2021 року компанія налічувала 1,6 мільйона співробітників по всьому світу, включно з працівниками складів з погодинною оплатою та офісним персоналом. Раніше працівники складів отримували менше ніж 15 доларів на годину, однак у вересні 2021 року компанія підвищила їхню зарплату до 18 доларів на годину.

Також у вересні Amazon запропонувала оплатити навчання для понад 750 тисяч своїх співробітників у США, які прагнули отримати ступінь бакалавра у місцевих університетах і коледжах. Компанія погодилась покрити витрати на підручники і навчання протягом чотирьох років для співробітників з погодинною оплатою, які працюють у компанії від 3 місяців і більше.

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