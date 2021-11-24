Amazon і Apple отримали багатомільйонний штраф за порушення правил конкуренції в Італії

Служба контролю конкуренції Італії оштрафувала компанії Amazon та Apple на загальну суму понад 200 мільйонів євро. Санкція стосується продажу товарів бренду Beats, який Apple викупила ще у 2014 році.

Співпраця двох технологічних гігантів з 2018 року передбачала, що лише обрані реселлери можуть продавати товари бренду Beats на італійській версії онлайн-платформи Amazon. Втім, державні регуляторні органи наполягають, що така домовленість суперечить чинному законодавству Європейського Союзу.

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Звинувачення Apple і Amazon

У контролюючій службі заявили, що обидві компанії повинні скасувати обмеження і надати всім іншим торговим посередникам доступ до продажу товарів бренду на онлайн-майданчику.

На думку регулятора, дії Amazon та Apple негативно повпливали на конкуренцію всередині країни та систему ціноутворення на національному ринку. За це з компаній хочуть стягнути 200 мільйонів євро штрафу:

68,7 мільйона з Amazon;

понад 131 мільйон євро з Apple.

Реакція компаній

Apple заявила, що поважає рішення італійського регулятора, однак вважає, що "не зробила нічого поганого".

Ми прагнемо, щоб наші клієнти купували якісні продукти, і тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб гарантувати продаж винятково оригінальної продукції Beats,

– відреагували на звинувачення в Apple.

Amazon, своєю чергою, назвала свою частку штрафу (68,7 мільйона євро) непропорційною і необґрунтованою. Компанія планує оскаржувати рішення італійської Служби контролю конкуренції.

У повідомленні компанії мовиться, що така модель співпраці з Apple допомогла більш ніж вдвічі розширити асортимент товарів, доступних італійським покупцям. Крім того, це дозволило здійснювати вигідніші угоди та забезпечити швидку доставку.