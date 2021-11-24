Співпраця двох технологічних гігантів з 2018 року передбачала, що лише обрані реселлери можуть продавати товари бренду Beats на італійській версії онлайн-платформи Amazon. Втім, державні регуляторні органи наполягають, що така домовленість суперечить чинному законодавству Європейського Союзу.
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Звинувачення Apple і Amazon
У контролюючій службі заявили, що обидві компанії повинні скасувати обмеження і надати всім іншим торговим посередникам доступ до продажу товарів бренду на онлайн-майданчику.
На думку регулятора, дії Amazon та Apple негативно повпливали на конкуренцію всередині країни та систему ціноутворення на національному ринку. За це з компаній хочуть стягнути 200 мільйонів євро штрафу:
- 68,7 мільйона з Amazon;
- понад 131 мільйон євро з Apple.
Реакція компаній
Apple заявила, що поважає рішення італійського регулятора, однак вважає, що "не зробила нічого поганого".
Ми прагнемо, щоб наші клієнти купували якісні продукти, і тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб гарантувати продаж винятково оригінальної продукції Beats,
– відреагували на звинувачення в Apple.
Amazon, своєю чергою, назвала свою частку штрафу (68,7 мільйона євро) непропорційною і необґрунтованою. Компанія планує оскаржувати рішення італійської Служби контролю конкуренції.
У повідомленні компанії мовиться, що така модель співпраці з Apple допомогла більш ніж вдвічі розширити асортимент товарів, доступних італійським покупцям. Крім того, це дозволило здійснювати вигідніші угоди та забезпечити швидку доставку.