Amazon у 2020 році витратила на контент 11 мільярдів доларів. Витрати у цьому напрямі різко зросли у порівнянні з 2019 роком. Тоді компанія витратила 7,8 мільярда доларів.

Amazon визначає витрати на відео та музику та само, як і витрати на ліцензування та виробництво, а також витрати, пов'язані з цифровою підпискою та проданим або орендованим вмістом.

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Amazon прагнула привернути увагу споживачів серед багатьох пропозицій відео та музики від Netflix, Disney, Apple, Spotify та багатьох інших.

Як Amazon працює над контентом

За останні кілька років компанія створила надійну бібліотеку оригінальних та ліцензованих відео, музики та подкастів. Це сталось, зокрема, завдяки придбанню стартапу Wondery у грудні.

У 2020 році така покупка швидко збільшила витрати на відео та музичний контент, оскільки споживачі проводили більше часу вдома, сидячи у соцмережах.

Компанія вже давно готова вкласти великі інвестиції у відео та музичний контент, як стратегію підвищення членства в Prime.

Довідка. Джефф Безос оголосив у своєму щорічному листі акціонерів, що Amazon зараз має 200 мільйонів підписників Prime. На початку 2020 року було лише 150 мільйонів.

Amazon складає свої музичні та відео пропозиції в план підписки Prime, вартість якого становить 119 доларів на рік.