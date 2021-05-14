Alibaba вперше за 6 років зазнала рекордного збитку: все через штраф

Китайська компанія Alibaba зазнала чистого збитку в 4 фінансовому кварталі. Це сталось після отримання великого антимонопольного штрафу та вперше з того часу, як Alibaba стала публічною компанією у вересні 2014 року.

Чистий збиток Alibaba склав 1,17 мільярда доларів за останній квартал. Що цікаво, водночас виторг перевершила очікування.

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Виторг склала 28,6 мільярда доларів. Це на 64% більше ніж було у 2020 році.

Проблеми Alibaba

Все почалося у листопаді 2020 року, коли скасували первинну публічну пропозицію Ant Group на суму 34,6 мільярда доларів.

Тоді Alibaba втратила понад 240 мільярдів доларів ринкової капіталізації, а також отримала штраф в розмірі 2,7 мільярда доларів.

Це сталося після антимонопольного розслідування. Воно показало, що компанія зловживала своїм домінуючим становищем на ринку. Це тривало протягом декількох років.

Alibaba очікує, що у 2022 фінансовому році її виторг сягне 930 мільярдів юанів. Варто зазначити, що це буде майже 29,65% приросту.