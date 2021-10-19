Проте окремо серверні чіпи Alibaba не можна придбати. Це поширена практика серед великих компаній. Зокрема, Huawei розробила власні чіпи для смартфонів. Baidu також планує самостійно випускати напівпровідники. Американські конкуренти Google та Amazon зробили те ж.

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В умовах світового дефіциту чіпів власне виробництво дає гарантії компанії та впевненість у майбутньому. До того ж, це ще один спосіб відрізнятися від конкурентів.

Налаштування виробництва наших власних серверних чіпів відповідає нашій цілі – підвищення обчислювальних можливостей,

– сказав Джефф Чжан, президент Alibaba Cloud Intelligence.

Хмарний бізнес Alibaba

Alibaba розглядає хмарні обчислення як ключову сферу для свого майбутнього зростання, але наразі на них припадає лише 8% загального доходу компанії.

Проблеми компанії

Влітку компанія втратила великого клієнта з-за кордону.

До того ж, Huawei, який постраждав від санкцій США, прагне знайти своє місце у хмарному бізнесу і може скласти конкуренцію Alibaba.

Попри це Alibaba все ще залишається основним гравцем на китайському ринку хмарних обчислень. А от на світовому ринку поки поступається Amazon та Microsoft.