Алергічна реакція допомогла британцю заробити понад 3 мільярди доларів

Попри невтішний лікарський висновок щодо неможливості спілкуватись з іншими людьми особисто, 27-річний британець зумів побудувати успішний бізнес. Як він заробив 3 мільярди доларів завдяки навичкам програмування, майже не виходячи із дому, читайте далі.

Рідкісна алергічна реакція у 2015 році призвела до того, що імунна система Джонні Буфархата дала збій, унеможлививши живе спілкування. Проте він жадав спілкування з людьми без потреби виходити з дому, щоб уникнути нових загострень хвороби.

До теми Мейкап на мільярд: історія бізнес-успіху співачки Ріанни

Все було настільки погано, що протягом декількох років я майже не міг виходити на вулицю. Я хотів ходити на заходи. Я хотів зустрічатися з людьми,

– написав Буфархат у власному блозі в червні 2020 року.

З чого все почалося

Обмеження лише надихнули молодого програміста до реалізації власної ідеї. На початку 2019 року він почав писати код на кухні своєї лондонської квартири для платформи з організації онлайн-зустрічей. Неймовірно, проте саме алергічна реакція допомогла молодому британцю створити компанію Hopin, яка на сьогодні коштує мільярди доларів.

Що відомо про Джоні Буфархата

Виконавчий директор компанії Hopin народився в Австралії в сім'ї батьків з Лівану і Вірменії, але підлітком переїхав до Великої Британії. Отримав ступінь бакалавра в області машинобудування і менеджменту в Манчестерському університеті, де розробив додаток для студентів з пошуку знижок.

Пандемія COVID-19 в поміч

Наприкінці 2019 року програміст-самоучка випустив ранню версію програми Hopin, яка дозволяла користувачам відвідувати секційні засідання під час заходів і спілкуватися з учасниками за допомогою автоматичних відеозустрічей віч-на-віч. Спочатку Джоні Буфархат планував запустити платформу для проведення заходів у вересні 2020 року, але пандемія коронавірусу змусила його прискорити графік на шість місяців.

Презентація сервісу Hopin: дивіться відео

Вдалий момент для старту

Інвестори впевнені, що Джоні Буфархат мав фактично готовий продукт до початку пандемії COVID-19 і тому, коли світ увійшов в період глобальних обмежень, його програма та стартап були ідеально затребувані на ринку. Саме готовність продукту сприяла тому, що стартап молодого британця із легкістю залучав сотні мільйонів доларів інвестицій на початку світової кризи, яку спричинила пандемія.

Стрімке зростання компанії Hopin на тлі наслідків пандемії, зробило її одним з головних переможців глобального переходу до онлайн-зустрічей після того, як почалися карантинні обмеження і всі залишалися по домівках.

Чітке бачення розвитку

На початку 2020 року в компанії Hopin було лише шість співробітників, а зараз їх понад 800. Цьогоріч компанія прискорила своє зростання, зокрема, шляхом скуповування фірм, які займаються відеотехнологіями – StreamYard, Streamable і Jamm. У червні компанія Джоні Буфархата також оголосила про покупку Boomset, платформи для управління міжособистими та гібридними заходами.

Джоні Буфархата часто запрошують провести лекції / Фото Twiter

Том Уілсон, партнер лондонської венчурної фірми Seedcamp, яка очолювала попередній інвестиційний раунд Hopin у 2019 році, наголошує на тому, що у Джоні Буфархата неймовірна пристрасть до власної справи. Він вміє дуже чітко презентувати власні наміри та кінцевий результат, який він очікує досягти.

Хоча компанія Hopin зареєстрована в Лондоні, у неї немає єдиного головного офісу. Сам Джоні Буфархат підтвердив, що прагне і надалі підтримувати повністю віддалений формат роботи співробітників. Він особисто вважає, що світ вже не повернеться до того стану речей, які були до пандемії.

Наше майбутнє буде таким, де люди зможуть брати участь в тих подіях, які для них важливі, незалежно від того де б вони не перебували,

– сказав Джоні Буфархат.

Технології творять мільярдні статки

Бум у сфері технологій, фінансів та SPACs створює величезні статки шаленими темпами. Технології та простота залучення венчурного капіталу призвели до появи значно більшої кількості нових мільярдерів, ніж будь-коли раніше. При цьому вік нових мільярдерів стрімко зменшується. На сьогодні, у рейтингу Bloomberg, серед 500 найбагатших людей світу 19 осіб у віці до 40 років.

Зверніть увагу В Україні мільйон фрилансерів: за що та скільки вони отримують

Джоні Буфархат в період з липня 2020 року по березень 2021 року продав акції компанії на суму близько 180 мільйонів доларів, в результаті чого у нього залишилося близько 40% акцій Hopin.

У серпні 2021 року його стартап залучив ще 450 мільйонів доларів від інвесторів, а загальна оцінка компанії Hopin Ltd досягла 7,8 мільярда доларів. При такій оцінці частка Джонні Буфархата зараз оцінюється у близько 3,2 мільярда доларів, що робить його одним з наймолодших self-made мільярдерів у світі.