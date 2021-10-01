З акцизним номером у чеку: що відомо про нові правила продажу алкоголю в Україні

З 1 жовтня 2021 року ресторани та інші заклади, які реалізовують алкогольну продукцію, повинні друкувати у чеках номер акцизної марки. Цього вимагає новий наказ Мінфіну.

За різними даними, майже половина ринку алкоголю в Україні наразі перебуває у тіні, а нові правила мають допомогти фіскальним органам краще контролювати ринок. Втім, Мінфін поки не передбачає штрафів за видачу чека без акцизного коду.

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Що змінилось

У кожної пляшки алкоголю є власна марка акцизного податку. Вона підтверджує, що за алкоголь сплатили акцизний збір, тобто напій ввезли чи виготовили та реалізовують на території України легально. Марка має штрихкод та унікальний номер.

Раніше можна було просто просканувати саму пляшку, однак відтепер необхідно ще й просканувати акцизну марку або ж ввести її номер вручну. Правило діє як для ФОПів, так і для юридичних осіб.

Як правильно продавати алкоголь з 1 жовтня:

акцизний код треба додавати у чек один раз , коли пляшку продають повністю або ж тільки-но відкрили;

, коли пляшку продають повністю або ж тільки-но відкрили; код не потрібно друкувати для напоїв, які продаються без акцизної марки , зокрема для сидру та пива;

, зокрема для сидру та пива; якщо алкоголь має марку старого зразка (без штрих-коду), то його теж не потрібно сканувати. Такі напої варто зберігати в оригінальній заводській тарі, при цьому стежити за їхнім терміном придатності.

Чому це важливо

За підрахунками українських алкогольних компаній, малий і середній бізнес в Україні має 80 тисяч ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем. Разом з тим близько 70 тисяч торгових точок продають його нелегально. Це не тільки спричиняє фінансові збитки державі, але й загрожує здоров'ю споживачів нелегальної продукції.