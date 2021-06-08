В травні 2021 року Tesla продала 33 463 автомобілі, які були виготовлені у Китаї, що на 29% більше аніж у квітні поточного року. За даними Китайської асоціації легкових автомобілів 21 936 автомобілів було продано у Китаї та 11 527 електрокар експортували у Європу

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У квітні продажі автомобілів Tesla, виготовлених на заводі у Шанхаї, а саме моделей Model 3 й Model Y, впали на 27% до позначки 25 845 електромобілів.

Проблеми Tesla у Китаї

Цього року акції Tesla втратили близько 15%, насамперед через невтішні новини щодо якості транспортних засобів китайського виробництва та їх безпеки.

Зокрема йдеться про те, що за останній місяць Tesla вже двічі відкликала автомобілі:

у травні частину електромобілів Model 3 і Model Y, які були випущені за останні роки, через те, що болти гальмівних супортів згаданих моделей авто потенційно можуть бути не закріплені належним чином.

у червні 734 одиниці своїх автомобілів Model 3, вироблених у 2019 році та відправлених в Китай через проблеми з ременями безпеки, що може збільшити ризик травмування пасажирів у разі зіткнення, або проблемами з шинами, що може збільшити ризик зіткнення.

Також у Китаї були зафіксовані випадки загоряння акумуляторів та самовільне прискорення автомобілів Tesla.

Водночас у доповіді, опублікованій на початку червня виданням The Information, наводились дані, що замовлення Tesla у Китаї в травні 2021 року впали на 50% до 9 800 автомобілів в порівнянні із квітнем. За даним видання причиною спаду є втрата популярності марки на одному із найважливіших ринків збуту – Китаї.

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Інші експерти вказують на те, що попри невдалий початок кварталу для Tesla в Китаї, у травні ситуація змінилась у кращу сторону, а відкладений попит стане передумовою стійкого зростання для Tesla на найближчі кілька років.

Слід зазначити, що у понеділок 7 червня акції Tesla знизились у ціні на 0,8 % після повідомлення про те, що Tesla залишилась без одного із чотирьох ключових керівників.