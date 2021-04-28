Акції Starbucks впали майже на 2%: водночас квартальний прибуток зріс

Дохід Starbucks за останній час не відповідає оцінкам. Все через повільне відновлення роботи на деяких міжнародних ринках.

Як відомо, акції компанії впали на 1,7% у розширених торгах. Водночас Starbucks повідомив про змішані квартальні результати та підвищив прогноз щодо прибутку та доходів у 2021 році.

Цікаво Мільйони людей купують залишки їжі з ресторанів: як працює бізнес-модель

Компанія повідомила про такі зміни.

Прибуток на акцію: скориговано 62 центи проти очікуваних 53 центів.

Дохід: 6,7 мільярда доларів проти очікуваних 6,8 мільярда.

Starbucks повідомив, що фіскальний чистий прибуток у другому кварталі склав 659,4 мільйона доларів США – це 56 центів на акцію. У 2020 році у цей період цифра сягнула лише 328,4 мільйона доларів – це 28 центів на акцію.

Чистий обсяг продажів зріс на 11% і склав 6,7 мільярда доларів. Однак очікували отримати 6,8 мільярда.

Вакцинація важлива для прогнозування ринку, – Джонсон

Генеральний директор Кевін Джонсон заявив аналітикам, що прогрес вакцинації є ключовим для прогнозування відновлення ринку. Starbucks використовує свою технологію штучного інтелекту, щоб передбачити, як рівень щеплення вплине на зростання міжнародних продажів.

До теми Продажі Nestle зросли більш ніж вдвічі: успіх приніс здебільшого 1 продукт

Упродовж усього фінансового 2021 року Starbucks очікує заробити від 2,65 до 2,75 долара за акцію. Компанія очікує прибутку на скоригованій основі від 2,90 до 3 доларів за акцію, у порівнянні з попередніми прогнозами від 2,70 до 2,90 доларів за акцію.

Компанія також підвищила прогноз доходу на весь рік до діапазону від 28,5 до 29,3 мільярда доларів.