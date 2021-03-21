Акції Facebook підскочили на 4,1%. Це тарпилось після того, як Марк Цукерберг зробив цікаву заяву. Він сказав, що оновлення конфіденційності Apple допоможе гігантові соціальних мереж.

Компанія соціальних мереж боролася з Apple протягом декількох місяців через зміни. Однак Цукерберг несподівано запевнив, що насправді нова політика Apple лише допоможе Facebook.

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"Реальність така, що я впевнений – ми зможемо впоратися з цією ситуацією. Я думаю, можливо, ми навіть перебуваємо в сильнішому становищі", – запевнив Цукерберг.

Що відомо про оновлення Apple

Компанія Apple оновила програмне забезпечення iOS 14. Тепер від розробників додатків, включаючи Facebook, жадають запитувати дозвіл у користувачів, перш ніж відстежувати їх через Apple Identified for Advertisers.

Facebook виступає проти поновлення Apple iOS з серпня 2020 року. Компанія вважає, що зміни вплинуть на її аудиторію. Вони нібито обмежуватимуть її здатність надавати цільову рекламу, а це скоротить дохід на iOS до 50%.

Цукерберг заявив, що ці зміни торкнуться малого бізнесу і розробників. "Я просто думаю, що це одна з причин, чому Facebook був трохи відвертий у цьому. Є певні принципи, які нам небайдужі, і розширення прав і можливостей людей є одним з них", – підсумував Цукерберг