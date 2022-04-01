Активісти нагадали, як у Європі підштовхнути "Ашан" до виходу з російського ринку

В Іспанії продовжують тиск на "Ашан", щоб донести важливість виходу з Росії. Активісти створюють системний тиск на компанію.

Один із факторів, яким можна чинити тиск на "Ашан" – це прибуток. Хоч компанія має значні доходи з Росії, але її основний ринок в Європі.

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Тобто щоб змусити покинути країну-агресорку активісти закликають бойкотувати компанію у важливих для неї країнах. Мовиться про Францію, Італію, Іспанію та Польщу.

Втрата виторгу в 5% буде помітна, 10 % суттєва, а у 20% – критична. Як відомо, в Європі субота — основний день для закупів продуктів на тиждень, тому ми плануємо основні акції саме в цей день,

– написав активіст Олег Пелещак.

Як вимагати від "Ашану" виходу з Росії

Активіст зазначив, що коли ви перебуваєте в Європі, то підіть на пікет до найближчого магазину компанії. Він додає, що слід попросити всіх знайомих про підтримку.

"Якщо ви пікетували або бачили пікет "Ашану" в суботу — опублікуйте фото в соцмережах", – сказав Пелещак.

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