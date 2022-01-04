Ахметов за 2021 рік піднявся у списку мільярдерів, – Bloomberg

Рінат Ахметов за 2021 рік піднявся на 190 місце у рейтингу мільярдерів від Bloomberg. Статки українського олігарха оцінили у 11,7 мільярда доларів.

Ахметов розбагатів удвічі

Таку кількість активів Ахметова підрахували станом на 3 січня 2022 року. Так, за 2021 рік олігарх помітно збільшив свої активи.

Цікаво Насправді немає протистояння Ахметова та Зеленського, – Офіс Президента

Активи Ахметова у 2022 році на 4,14 мільярда доларів перевищують торішні показники. У 2021 році олігарх мав 7,53 мільярда доларів та посідав 322 місце у рейтингу. У 2020 році – 321 місце зі статками 6,1 мільярда доларів. У 2019 році – 283 місце зі 5,26 мільярда доларів. Тобто останніми роками Ахметов помітно розбагатів.

Хто очолив рейтинг мільярдерів

На першій сходинці опинився засновник "SpaceX" Ілон Маск . Його статки становлять майже 304 мільярди доларів.

. Його статки становлять майже 304 мільярди доларів. На другій – засновник інтернет-магазину "Amazon" Джеф Безос зі 196 мільярдами доларів.

зі 196 мільярдами доларів. На третій – французький бізнесмен Бернар Арно зі 177 мільярдами доларів.

зі 177 мільярдами доларів. На четвертій – засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зі 137 мільярдами доларів.

зі 137 мільярдами доларів. На п'ятій – співзасновник компаній Google Ларрі Пейдж зі 129 мільярдами доларів.

. Рінат Ахметов разом із Вадимом Новинським володіє холдингом СКМ, System Capital Management. Однак частка першого значно більша. Основними активами є гірничо-металургійна група "Метінвест Холдинг", а також енергетична компанія ДТЕК.Ахметов він є кінцевим бенефіціарним власником близько 500 компаній, серед яких є банк "ПУМБ" та медіагрупа "Україна".



Рейтинг мільярдерів від Bloomberg / Скриншот

Це може вас зацікавити – Ахметов може дорого заплатити за інформаційну війну в Україні: дивіться відео