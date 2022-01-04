Ахметов за 2021 рік піднявся у списку мільярдерів, – Bloomberg
4 січня 2022 , 10:15Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
Рінат Ахметов за 2021 рік піднявся на 190 місце у рейтингу мільярдерів від Bloomberg. Статки українського олігарха оцінили у 11,7 мільярда доларів.
Ахметов розбагатів удвічі
Таку кількість активів Ахметова підрахували станом на 3 січня 2022 року. Так, за 2021 рік олігарх помітно збільшив свої активи.
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Активи Ахметова у 2022 році на 4,14 мільярда доларів перевищують торішні показники. У 2021 році олігарх мав 7,53 мільярда доларів та посідав 322 місце у рейтингу. У 2020 році – 321 місце зі статками 6,1 мільярда доларів. У 2019 році – 283 місце зі 5,26 мільярда доларів. Тобто останніми роками Ахметов помітно розбагатів.Довідка. Рінат Ахметов разом із Вадимом Новинським володіє холдингом СКМ, System Capital Management. Однак частка першого значно більша. Основними активами є гірничо-металургійна група "Метінвест Холдинг", а також енергетична компанія ДТЕК.
Ахметов він є кінцевим бенефіціарним власником близько 500 компаній, серед яких є банк "ПУМБ" та медіагрупа "Україна".
Хто очолив рейтинг мільярдерів
- На першій сходинці опинився засновник "SpaceX" Ілон Маск. Його статки становлять майже 304 мільярди доларів.
- На другій – засновник інтернет-магазину "Amazon" Джеф Безос зі 196 мільярдами доларів.
- На третій – французький бізнесмен Бернар Арно зі 177 мільярдами доларів.
- На четвертій – засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зі 137 мільярдами доларів.
- На п'ятій – співзасновник компаній Google Ларрі Пейдж зі 129 мільярдами доларів.
Рейтинг мільярдерів від Bloomberg / Скриншот
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