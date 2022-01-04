Ахметов розбагатів удвічі
Таку кількість активів Ахметова підрахували станом на 3 січня 2022 року. Так, за 2021 рік олігарх заробив 72,3 мільйона доларів.
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Ця сума на 4,14 мільярда доларів перевищує статки Ахметова у 2021 році. Тоді він мав 7,53 мільярда доларів та посідав 322 місце у рейтингу. У 2020 році – 321 місце зі статками 6,1 мільярда доларів. У 2019 році – 283 місце зі 5,26 мільярда доларів. Тобто за рік статки олігарха збільшилися майже удвічі.
Хто очолив рейтинг мільярдерів
- На першій сходинці опинився засновник "SpaceX" Ілон Маск. Його статки становлять майже 304 мільярди доларів.
- На другій – засновник інтернет-магазину "Amazon" Джеф Безос зі 196 мільярдами доларів.
- На третій – французький бізнесмен Бернар Арно зі 177 мільярдами доларів.
- На четвертій – засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зі 137 мільярдами доларів.
- На п'ятій – співзасновник компаній Google Ларрі Пейдж зі 129 мільярдами доларів.
Рейтинг мільярдерів від Bloomberg / Скриншот
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