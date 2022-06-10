Все більше російських компаній зіштовхуються з проблемами постачання таких звичних для них речей. Тож вони змушені шукати їм замінники, які не завжди відповідні. З такою проблемою зіштовхнувся і російський перевізник "Аерофлот", скаржаться російські ЗМІ.

Варте уваги Горить все: в аеропорту Сочі під час посадки загорілось шасі літака

Через проблеми з постачанням та вихід компаній з Росії, "Аерофлот" був змушений замінити напої компанії Coca-Cola на продукцію PepsiCo для пасажирів бізнес-класу.

При цьому якщо раніше "елітні" пасажири отримували Coca-Cola в алюмінієвих банках об'ємом 0,33 літра, то тепер компанія закуповує напої Pepsi-Cola в літрових пляшках. І вже на борту їх доведеться наливати в стакани. А це вже дещо інший сервіс.

Окрім зміни напою Coca-Cola на Pepsi-Cola, замінили також Sprite на 7Up – їх теж будуть постачати на літаки в літрових пляшках.

Замість шампанського – просекко

Ще одна заміна – замість шампанського Montaudon Brut пасажири "Аерофлоту" будуть змушені "насолоджуватися" просекко Valdobbiadene Superiore Giall'oro Ruggeri. Причина такої заміни доволі банальна – ціна. Якщо шампанське коштувало від 19 до 23 євро за пляшку, то просекко має двічі дешевше – від 10 до 14 євро.

Проблеми з постачанням

В російській компанії всі ці зміни пояснили збоями у поставках продукції та логістиці ввезення до Росії. А також тим, що постачальники більше не можуть виконувати свої договірні зобов'язання щодо постачання конкретних категорій продукції.

Про те, чому іноземні компанії "більше не можуть виконувати свої договірні зобов'язання" в російських ЗМІ вирішили не уточняти, упустивши момент з накладеними санкціями на Росію. А також причини, чому ці санкції були накладені.

До теми Бракує літаків: російська авіакомпанія не запускатиме свій лоукостер

Без віски, соку, дитячого харчування та обліком туалетного паперу

Нові заміни на рейсах "Аерофлоту" не перші з початку військового вторгнення Росії до України та накладених санкцій на країну-агресорку. Авіаперевізник ще з кінця березня почав відмовлятися від деяких товарів для пасажирів на борту.

Замість французького шампанського Piper-Heidsieck Brut на борту пасажирам бізнес-класу пропонувалося російське.

Віскі Chivas Regal в бізнес-класі замінили на дешевший варіант Dewar’s White Label.

В економ та преміум класах перестали надавати апельсиновий сік, пропонуються тільки яблучний та томатний соки.

Замість натуральної кави, на рейсах почали видавати розчинну каву.

На рейсах з та до Ярославля, Пензи, Челябінська, Мінська, Самари, Нового Уренгою та Оренбурга перестали видавати дитячі дорожні набори.

На деяких рейсах в літаках Airbus A320 перестали транслювати фільми.

На рейсах до Туреччини ввели контроль за використанням туалетного паперу, а також серветок та паперових рушників. Додаткові рулони в жодному разі не можна залишати у доступних місцях, щоб до них випадково не дісталися пасажири.

Дивіться відео про чергову хворобливу заяву Путіна