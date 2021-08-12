У четвер, 5 серпня, Джо Байден заявив про амбітну ціль для ринку автомобілів у США – половина всіх авто мають мати нульові викиди до кінця десятиліття. Водночас автовиробники вважають ціль реальною лише за умови збільшення державних інвестицій в зарядні станції та іншу інфраструктуру.

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На захід запросили керівників американських автогігантів Ford і GM, а також Stellantis (колишнього Fiat Chrysler) і профспілки United Auto Workers. Проте багатьох здивувала відсутність представників від найвідомішого у світі бренду електромобілів – Tesla.

Реакція Ілона Маска

Те, що компанія Tesla так і не отримала від Білого дому запрошення на цей захід підтвердив сам Ілон Маск у дописі у твіттері.

Так, здається дивним, що Tesla не запросили,

– написав Маск.

У ЗМІ ж підняли питання щодо відносин Білого Дому з компанією Ілона Маска.

У Білому домі мовчать

Міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, у коментарі заявив, що він не знає, чому компанію Tesla Ілона Маска не запросили на захід.

Ми, звичайно, вітаємо зусилля всіх автовиробників, які визнають потенціал електричного майбутнього і підтримують зусилля, що допоможуть досягти мети президента Байдена,

– прокоментував Буттіджедж.

Конфлікт Tesla та профспілки

Американські ЗМІ припускають, що причиною ігнорування Tesla з боку адміністрації Байдена можуть бути напружені відносини компанії з автомобільною профспілкою United Auto Workers. Компанія Tesla, окрім того, що не перебуває в профспілці, чинить активний опір спробам її організації та розвитку. Натомість у Байдена ідею створення профспілки автомобільних виробників США всіляко підтримують.

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Не лише Tesla: кого ще проігнорували у Байдена

Компанія Ілона Маска не єдиний виробник електромобілів, що продаються у США, якого не запросили на зазначений вище захід. Адміністрація Джо Байдена проігнорувала також інших відомих виробників електричних та гібридних автомобілів – Nissan, Honda Motor, Volkswagen та Toyota – продукція яких присутня на американському ринку.