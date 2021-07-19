Tesla оголосила про новий спосіб оплати в суботу, 16 червня, надавши клієнтам альтернативу сплаті 10 тисячам доларів США за включення системи Full Self-Driving в програмні можливості їхнього автомобіля.

Цікаво Хакери DDoS-ять, бізнес відповідає: як протистояти кіберзагрозам

Місячний "абонемент" на автопілот

В опублікованому на сайті Tesla повідомленні компанія наголошує, що такого роду місячний "абонемент", вартістю у 199 доларів на місяць, не є довгостроковим зобов'язанням. Тому клієнти в будь-який час можуть скасувати підписку. До щомісячної підписки на базове програмне забезпечення автопілота, Tesla пропонує додаткову підписку на "розширені функції" за 99 доларів на місяць

Автопілот не робить автомобіль автономним транспортним засобом

Як попереджає Tesla на сторінці підписки, режим Full Self-Driving не робить автомобіль повністю автономним.

З функцією повного самостійного водіння (FSD) ви отримаєте доступ до набору досконаліших функцій допомоги водієві, які призначені для активного управління та допомоги при водінні під вашим активним контролем. Включені у підписку функції вимагають від водія повної уваги, із руками на кермі та готовим у будь-який момент взяти керування на себе,

– заявили в компанії.

Ілон Маск рекомендує "бути параноїками" при використанні автопілота

У липні Tesla випустила нову бета-версію свого програмного забезпечення Full Self-Driving. Попри здатність контролювати автомобіль в деяких ситуаціях, функція все ще допускає серйозні помилки. Генеральний директор Tesla Ілон Маск навіть закликав клієнтів "бути параноїками" при використанні цієї функції, а у компанії Tesla заявили, що ця функція може "зробити щось не те в найневідповідніший момент".

Автопілот – це лише вдосконалена система допомоги водієві

Саме тому зараз у Tesla акцентують на тому, що автопілот – це лише вдосконалена система допомоги водієві, яка допомагає автомобілю в управлінні, прискорюватися і гальмувати перед іншими автомобілями та пішоходами. Вона працює разом з такими функціями, як екстрене гальмування, попередження про зіткнення і моніторинг сліпих зон.