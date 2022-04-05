Кабінет Міністр 5 квітня провів засідання. На ньому прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що продовольчі мережі фактично стали об'єктами критичної інфраструктури, інформує 24 канал.

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Торговельним мережам надаватимуть пільгові кредити

Шмигаль заявив, що уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти, соціальні товари та речі першої потреби. Він зауважив, магазини зараз зіштовхнулися з багатьма форс-мажорами та проблемами. Тому влада допомагатиме.

Приймаємо постанову, яка дає можливість торговельним мережам залучити пільгові кредити до 1 мільярда гривень терміном на 1 рік під 5% річних,

– повідомив прем'єр-міністр.

Він додав, що це дозволить поповнити обігові гроші, не закривати магазини та вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками.

Засідання уряду 5 квітня: дивіться відео

До слова, від початку повномасштабної війни всі українці об'єднались заради спільної мети – перемоги над окупантами. Бізнес продовжує виконувати свої обов'язки перед державою і підтримує економіку, зокрема справно сплачує податки. Данило Гетманцев прозвітував про показники надходжень до бюджету за перший квартал 2022 року – вдалось забезпечити зростання доходів у порівнянні з 2021 роком майже на третину.

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