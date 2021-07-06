Щоб хронологічно розкласти бізнес-ідеї, від моменту створення молодої сім'ї до облаштування побуту та виховання дітей, умовно виділимо три сегменти:

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Бізнес орієнтований на клієнтів, які готуються до шлюбу

Без сумнівів, бізнес на підготовці до початку сімейного життя, завжди актуальний, оскільки всі дівчата хочуть виглядати бездоганно, а чоловіки, створити неповторну атмосферу для весілля.

1. Місце для урочистих весільних церемоній

Якщо вам пощастило, і ви або ваші партнери маєте у власності, або можете орендувати територію поблизу озера чи річки, а ще краще на морському узбережжі, то вважайте, що вам забезпечено непогані прибутки за умови правильного маркетингу та організації роботи.

Молоді пари завжди шукають цікаві місця для одруження / Фото Unsplash

Для проведення весільних церемоній не завжди потрібні великі урочисті зали, все більше молодих осіб прагне вступити у шлюб на лоні природи. Якщо ви не бажаєте одразу витрачати кошти на придбання, то більшість потрібного обладнання на початкових етапах можна взяти в оренду. Весільну арка, стільці та столи, і декор завжди можна орендувати на початковому етапі. А сучасні технології дозволяють без проблем забезпечити якісним звуком саму церемонію.

2. Прокат дорогих вечірніх та весільних суконь

Попри бажання жінок виглядати привабливо на урочистих подіях, мало хто з них може собі дозволити купувати задля одного візиту на урочистість сукню за 1000 доларів. Багато хто розуміє, що одягне її лише раз чи два у житті, на урочисті події та фотосесію, а надалі воно буде доживати віку у шафі. Розсудливі жінки та наречені активно намагаються використати можливості оренди та прокату дорогих суконь, в яких вони навряд чи не з'являться повторно на іншій урочистій події.

Для того аби почати такого роду бізнес потрібні доволі немалі інвестиції, що зумовлено і розмірною сіткою, і кольоровою гаммою, і фасоном суконь. Звичайно ж, можна поступово розширювати власний асортимент, а правильний SMM-маркетинг у соціальних мережах дозволить залучати велику кількість цільової аудиторії.

Прокат вечірніх суконь завжди актуальний бізнес / Фото Unsplash

Попри переконання деяких бізнесменів-початківців для такого бізнесу не потрібно великого приміщення, як для розкішних брендових салонів. Для початку достатньо невеликого приміщення, у якому будуть зберігатись сукні, місце для примірки та дзеркало у повний зріст.

Зауважимо, що у цьому бізнесі, на початковому етапі, вартує звернутись за порадою до фахівців моди та сучасних трендів, аби придбані вами сукні були в моді бодай 2-3 сезони.

3. Голуби для весільної церемонії

У цьому форматі бізнесу є щонайменше дві опції:

ви особисто займайтесь розведенням голубів, що автоматично передбачає регулярний догляд, годування і просторий вольєр або клітку для птахів, а також постійний догляд за ними;

ви виступаєте посередником у поставці голубів на весільні церемонії.

Дехто вирішує це питанням орендою вольєру для птахів за містом та наймом фахівця, який у вільний від основної роботи час, може двічі на добу приходити до птахів, чистити клітку та годувати їх.

Голуби на весільній церемоній незмінний атрибут / Фото Whiteflite

При цьому форматі вам доведеться в основному зосередитись на правильному маркетингу, оскільки все частіше молоді пари орендують на весілля не лише одну пару голубів. А вартість оренди навіть однієї пари голубів по України коливається від 300 до 500 гривень.

Бізнес, орієнтований на клієнтів, які покращують власні умови проживання

Після того, як молодята успішно відсвяткували весілля, вони розпочинають спільне життя повне соціально-побутових турбот. Молоді сім'ї намагаються створити зручне місце для життя для себе та дітей.

4. Оренда та продаж вживаних будівельних інструментів

Багато молодих сімей починають власноруч облаштовувати власне помешкання. Багато з них розуміють, що для розв'язку певних завдань їм потрібні інструменти, проте не кожен бажає купувати їх для того аби використати лише один раз. Або ж хтось банально не має коштів для придбання професійного інструменту.

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Для бізнесу з оренди та продажу будівельних інструментів не потрібен великий склад, деколи достатньо і приміщення гаражу. Головне – обирати якісний товар та добре перевіряти його після повернення користувачами. Невеличка реклама на будівельних ринках чи поблизу великих магазинів дозволить вам значно розширити власний бізнес.

На початку реалізації цієї ідеї не завжди слід купувати нові речі. Якісні професійні дрелі, перфоратори чи електролобзики, які були у користуванні прослужать значно довше нових дешевих інструментів і їх завжди можна вигідно перепродати.

Бізнес орієнтований на надання послуг молодим родинам та їх дітям

Після поповнення у сім'ї, у молодих батьків з'являється безліч нових обовязків та клопотів, а часу на все катастрофічно не вистачає. Та ще й дитячі товари та іграшки дорожчають з кожним роком.

5. Школа для молодих батьків

Попри наявність величезної кількості інформації у мережі, багато молодих батьків значно більше довіряють інформації, яку їм можуть надати кваліфіковані фахівці при особистому спілкуванні. Питання виховання і догляду за дитиною, які можуть розкрити для молодих батьків досвідчені лікарі та дитячі психологи завжди будуть затребуваними. Для того аби організувати курси чи уроки, вам може знадобитись приміщення, де могли б зустрітись як лектори, так і слухачі. Звичайно ж, зараз багато таких уроків проходить онлайн завдяки дистанційним формам навчання.

Молоді батьки потребують інформації про догляд та виховання дітей / Фото Unsplash

Якщо все ж таки ви вирішите проводити лекції у "живому" форматі, то можете орендувати невелике офісне приміщення в бізнес-центрах міста на декілька годин. Для того аби учасники курсів були дійсно вдячні вам, можете запросити для лекцій не лише дитячого психолога, а й досвідченого неонатолога і педіатра. Щобільше, якщо запрошені фахівці будуть по-справжньому цікаві для молодих батьків, вони зможуть надалі надавати їм медичні послуги за межами курсів.

6. Агентство з пошуку персоналу для догляду за дітьми

Для всіх батьків турбота про дітей завжди у пріоритеті. Але не завжди робочий графік дозволяє приділяти дитині достатньо часу та уваги. Саме тому, велика кількість молодих сімей у пошуку хорошої няні звертається до спеціалізованих агенцій. Психологічно батьки більше впевнені у тому, що спеціалізована організація значно більш професійна у підборі кадрів, аніж прямий пошук по оголошеннях.

Маленьким бешкетникам потрібен кваліфікований догляд / Фото Unsplash

При підборі нянь, які будуть найматись через вашу агенцію, слід ретельно підходити до перевірки та вивчення кадрів. Репутаційні втрати можуть мати непоправний результат, якщо виявиться раптом, що няня, найнята через вашу організацію, в минулому вже мала негативні відгуки про роботу із дітьми. Тому до підбору кандидатів, слід залучити психолога, якого потрібно буде додатково наймати для проведення співбесід та анкетування нянь.

7. Бізнес на торгівлі дитячим одягом

Погодьтесь, ви не раз дивувались тому, наскільки невиправдано дорогими можуть бути дитячі речі. Коли молоді батьки заходять у фірмовий магазин із дитячим одягом, у них зазвичай виникає одне запитання: скільки часу моя дитина зможе це носити? Адже діти ростуть, невпинно і дуже швидко, виростаючи із нещодавньої покупки. Більш ощадливі батьки намагаються зменшити видатки та купують одяг для дітей в онлайні.

Ціни на товари для маленьких модників дуже солідні / Фото Unsplash

Якщо вам до снаги або самостійно створити інтернет-магазин, або замовити його "під ключ", то ви завжди зможете знайти оптових постачальників якісного дитячого одягу та взуття, як в Україні, так і за кордоном. Для прикладу, багато речей у Китаї на порядок дешевші, аніж на прилавках наших магазинів. Якщо докласти певних зусиль, то зараз в Україні є багато якісних та хороших виробників, які виготовляють дитячий одяг. При оптових замовленнях вони можуть запропонувати вам значно нижчі закупівельні ціни.

8. Комісійний магазин вживаних дитячих іграшок

Діти зростають, а іграшок у квартирі стає все більше, і тому багато українських сімей намагаються мінімізувати кількість дитячих забавок. Одні з них дарують їх іншим родинам із меншими дітьми, інші віддають їх на благочинні цілі, а дехто просто їх викидає. Комісійний магазин, у якому ви зможете батькам запропонувати гроші за дитячі іграшки у хорошому стані, може стати чудовим варіантом як для вас, так і для тих, хто хоче звільнити простір у квартирі.

Дітям завжди мало іграшок / Фото Qz

Враховуючи актуальні реалії бізнесу, без сумніву, вам доведеться проводити повну дезінфекцію іграшок перед тим, як ви зможете їх запропонувати новому потенційному власнику. Вдало оформлена вітрина магазину дозволить вам залучити багато покупців, які з радістю заплатять за майже нові іграшки на порядок менше. Батьки розуміють, що їх малеча навряд буде проти кількох іграшок за ціною однієї нової.