Побороти п'ятницю: 8 секретів, які допоможуть якісно працювати наприкінці тижня

Виснаження настає зазвичай щотижня. Люди вичерпують свою мотивацію, а тому в них зникає бажання працювати. Падіння продуктивності в п'ятницю – нормальне явище, але варто розуміти, як з цим боротися.

Терапевт Біллі Робертс зауважив, що працівники зазвичай вже не можуть якісно працювати саме через очікування вихідних. Професіонали поділились своїми секретами, які допомагають побороти "п'ятничний синдром".

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Головні секрети та поради

• Уникніть перевірки електронної пошти зранку

"Один із способів, який я знайшов, – затримати перевірку електронної пошти до обіду", – зазначив Дейв Маккін, головний виконавчий директор компанії Sherpa Chai.

Це дозволяє мені вранці зосередитися на важливих завдання. Відповідь на електронні листи після обіду також допомагає мені краще спланувати свій список справ у понеділок,

– порадив Маккін.

• Розставте завдання

"Я беру на себе безглузду роботу, яка повторюється", – зауважив Вінсент Роян, генеральний директор вебхостингу HostStage.

"Завдання повинно бути очевидним після того, як я його виконаю. Результат відразу ж приносить користь, оскільки я відчуваю, що досяг багато", – додав Роян.

• Заберіть від себе телефон

"Я насправді планую велику кількість дзвінків на п'ятницю. Оскільки моя увага зменшується, коли я працюю, я знаю, що менше шансів писати ефективно. Однак я можу мати дуже продуктивні клієнтські та внутрішні дзвінки. Я приймаю багато цих дзвінків, гуляючи зі своїм собакою", – зауважив Ерік Фішгрунд, засновник FischTank PR.

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• "Очистіть" тиждень

"Для мене п'ятниця – це очищення минулого тижня та підготовка до майбутнього тижня", – сказала Кетрін Рід, міжнародна консультантка з питань експорту.

• План, план, план

Консультантка з розвитку бізнесу в AccountsPortal Керол Томпкінс порадила записувати свої завдання на наступний тиждень, включаючи нові проєкти, з якими потрібно боротися, і людей, до яких можна звернутися.

Я утримуюся від початку нових проєктів, але я планую, як я буду з ними боротися,

– наголосила Керол Томпкінс.

• Складіть графік завдань своєї команди

"Якщо я керую командою – я готую їх завдання на наступний тиждень", – запевнив Ілія Вальчанов, інструктор з обробки даних в Udemy.

Я планую електронні листи на 8:30 ранку в понеділок, щоб вони могли їх бачити на початку тижня. Це змушує мою п'ятницю "працювати на наступний тиждень",

– додав він.

• Лише творча робота

Тренер та виконавчий директор Пердіп Сангха сказав, що структурує свій тиждень так, щоб п'ятниця була його днем ​​для творчості.

"Я планую завдання, які є критично важливими для мого бізнесу, на понеділок, вівторок та середу, а в п’ятницю дотримуюсь рутинного режиму", – сказав він.

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Він займається фізичними вправами та медитацією. Після цього, коли потрапляє у творчий стан, дозволяє собі працювати.

Мої найкращі ідеї виходять із моїх п'ятничних сесій,

– підсумував Пердіп Сангха.

• Безлад

"Оскільки мені зазвичай подобається перебирати документи, я зберігаю свій п'ятничний день для сортування та подання", – розповіла Аліна Кларк, співзасновниця компанії з розробки програмного забезпечення CocoDoc.