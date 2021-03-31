8 професій можуть просто зникнути: перелік, який вас здивує

Джерело:grc.ua
У світі з'являється чимало нових професій. Однак є й ті, які зникають або трансформуються. Їх перелік – читайте далі.
Причиною того, що професія стала вже не такою потрібною, є поява пізнавальних застосунків для смартфонів. ЦЕ не означає, що екскурсоводи зникають повністю, однак у професії залишаються тільки найхаризматичніші.
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Друковану пресу заміняють онлайн-видання. Якщо ж видавці газет з будь-яких причин не можуть або не хочуть переходити у такий режим, то вихід один – закривати видавництво.
Замість них впевнено виконують свою роботу чат-боти і голосові помічники. Вони зможуть замінити більшість людей на цих посадах.
В супермаркетах все активніше встановлюють каси самообслуговування. Відтак згодом касирів стане набагато менше.
У світі вже існують магазини, де касирів немає взагалі. Наприклад, в IKEA – там є тільки співробітник, який допомагає покупцям обслуговуватись самостійно.
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Як не дивно, але ферми також переходять на автоматизовану обробку. У цій сфері перемагає спеціальна техніка, дрони тощо.
Щоб "вижити" – фермерам доведеться освоювати нові технології.
Ці професії під загрозою будуть тоді, коли автопілоти стануть масовими. Вони замінять водіїв, щоб поїздки були більш безпечними.
Комп'ютер може обробити набагато більше інформації за короткий проміжок часу, ніж людина. Саме тому кількість людей в цій професії з кожним разом зменшується.
Проблема у тому, що людей замінюють машини. Це досить дивно, однак є правдою. Тенденція показує, що поступово машини замінять майже всіх робітників.