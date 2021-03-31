У світі з'являється чимало нових професій. Однак є й ті, які зникають або трансформуються. Їх перелік – читайте далі.

Професії, які зникають або трансформуються

Екскурсоводи

Причиною того, що професія стала вже не такою потрібною, є поява пізнавальних застосунків для смартфонів. ЦЕ не означає, що екскурсоводи зникають повністю, однак у професії залишаються тільки найхаризматичніші.

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Видавці газет

Друковану пресу заміняють онлайн-видання. Якщо ж видавці газет з будь-яких причин не можуть або не хочуть переходити у такий режим, то вихід один – закривати видавництво.

Диспетчери і оператори контакт-центрів

Замість них впевнено виконують свою роботу чат-боти і голосові помічники. Вони зможуть замінити більшість людей на цих посадах.

Касири

В супермаркетах все активніше встановлюють каси самообслуговування. Відтак згодом касирів стане набагато менше.

У світі вже існують магазини, де касирів немає взагалі. Наприклад, в IKEA – там є тільки співробітник, який допомагає покупцям обслуговуватись самостійно.

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Фермери

Як не дивно, але ферми також переходять на автоматизовану обробку. У цій сфері перемагає спеціальна техніка, дрони тощо.

Щоб "вижити" – фермерам доведеться освоювати нові технології.

Водії громадського транспорту, таксі і служб доставки

Ці професії під загрозою будуть тоді, коли автопілоти стануть масовими. Вони замінять водіїв, щоб поїздки були більш безпечними.

Трейдери

Комп'ютер може обробити набагато більше інформації за короткий проміжок часу, ніж людина. Саме тому кількість людей в цій професії з кожним разом зменшується.

Робочі на виробництвах

Проблема у тому, що людей замінюють машини. Це досить дивно, однак є правдою. Тенденція показує, що поступово машини замінять майже всіх робітників.