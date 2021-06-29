Ось кілька порад від Суд, які можуть стати в нагоді тим, хто має амбітні плани стати успішним лідером.

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Ви повинні знати, що хочете бути лідером

Анджалі зазначає, вона завжди знала, що хоче бути лідером. Жінка завжди голосно заявляла про свої амбіції, а відповідальність за свою кар’єру поклала виключно на себе, а не на своїх колишніх керівників.

Переконайтеся, що ви правильно розумієте функцію керівника

Лідери керують великими командами і є частиною творчого простору. І хоча вони можуть відчувати сильний тиск, без цього рух вгору неможливий, каже бізнес-леді. Зрозумійте себе, свої мотивації та набори навичок, після чого порівняйте це з тим, що потрібно бізнесу.

Можна керувати без офіційної ролі керівника

Багато людей вважають, що їм потрібен офіційний авторитет для керівництва. Але на думку Анджалі, найкращі у світі лідери та виконавчі директори ніколи не покладаються на офіційний статус. Вони завойовують довіру людей, а також надихають їх та розширюють їхні можливості.

Я намагалася бути корисною для багатьох інших функцій, які не входили у мої обов’язки. І я просто це робила без будь-якого пафосу,

– розповідає Суд.



Можна бути керівником і без офіційного статусу / Фото pexels

Переконайтеся, що добре виконуєте свою роботу

Коли ви займаєте в компанії певну позицію і хочете зростати, ви повинні переконатися, що добре виконуєте свою роботу. За словами Анджалі, так ви завоюєте довіру та повагу керівництва, а також відкриєте можливості для нових ролей.

Ефективний зворотний зв'язок – ключовий компонент лідерства

Лідерство дає людям можливість виконувати свою роботу найкращим чином і досягати позитивних результатів. Ці 2 набори навичок ви повинні розвивати, каже Суд. Адже люди, які дійсно піклуються про розвиток своїх однолітків, діляться відгуками про них так, щоб це було корисним.

Чим більше ви це робите, тим більше це допомагає вам розвинути інтуїтивне відчуття того, як в людях виявляти краще. Зрештою, це дійсно важливо,

– каже директорка.

Будьте готовими перейти від "виконавця" до "активатора"

Діставшись до вершини, будьте готовими перейти від "виконавця" до "активатора". Набір навичок, який дозволив вам стати керівником, не обов’язково такий самий, щоб бути успішним директором.

Тепер ваша робота скласти бачення, визначити очікування, розподілити ресурси так, щоб люди були налаштовані на успіх і могли це реалізувати. Цього потрібно вчитися, каже Анджалі, і може пройти певний час, перш ніж ви зрозумієте свою нову роль.

Оточіть себе чудовими людьми і навіть тими, хто не згідний з вами

Вчіться довіряти людям, рекомендує бізнес-леді. Для цього оточіть себе тими, хто буде кращим за вас експертом, навіть якщо вони не завжди погоджуватимуться з вашою точкою зору. Такі люди принесуть у вашу команду новий досвід, який може стати корисним для бізнесу і дозволить досягти більшого.



Оточіть себе людьми, які будуть кращими за вас експертами / Фото pexels

Намагайтеся бути доступними для людей

Анджалі розповідає, що коли вона стала генеральним директором, то помітила, що люди стали менш чесними щодо того, що вона зробила не так. Каже, що ви повинні зробити так, щоб іншим було комфортно сказати вам про ваші помилки.

Це ваша робота як керівника, тому що іноді у вас просто може не бути всієї інформації. У міру того як ваша компанія зростатиме, ви дедалі менше знатимете, що насправді відбувається на місцях. Тому до того часу, поки щось спливе в офіційних каналах, це може бути занадто пізно або ж заподіє масу болю,

– резюмує Суд.

Намагайтеся знайти шляхи та механізми зворотного зв'язку, щоб охопити прогалини, а також шукайте способи створення прозорості.