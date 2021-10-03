На CES понад 1100 компаній з усього світу покажуть останні досягнення в галузі охорони здоров'я, харчових і автомобільних технологій, NFT, ігор тощо. 14 вересня в Києві відбувся перший публічний відбір стартапів для участі в Consumer Electronics Show 2022, організований Українським фондом стартапів (УФС) і Western NIS Enterprise Fund. Брали участь 17 команд, з них 8 поїдуть у Лас-Вегас.

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Рейтинг стартапів Pitch Day CES / Фото USF

8 найкращих стартапів представлять Україну на Consumer Electronics Show

Comeback Mobility – розумні насадки на милиці

Засновник – Ілля Попов з Дніпра.

Як це працює: інтелектуальні датчики кріпляться до милиць і контролюють навантаження при ходьбі пацієнтів із різноманітними захворюваннями. Лікар створює онлайн-програму навантажень на пацієнта, той наступає на травмовану ногу відповідно до рекомендацій. А датчики дають зрозуміти: натискати сильніше чи слабше.

За заявою компанії, на сьогодні клієнтами програми є:

Інститут травматології та ортопедії НАМН України;

Центр реабілітації хребта та стопи "Актив Центр";

клінічна лікарня "Феофанія";

мережі клінік "Здравиця", "Добробут", "Медіком", Viva;

деякі державні та приватні клініки Києва, Одеси, Дніпра, Полтави, Миколаєва, Запоріжжя, Харкова.



Розумні насадки на милиці​ / Фото CES

Effa – зубні щітки з кукурудзи

Засновники – індустріальні дизайнери, Ілля Кичук і Костянтин Щербина.

Ідея створення такого продукту народилася з думок про екологічність. Щорічно готелі викидають 6 тонн одноразових зубних щіток, які не переробляються. Увага! Зубні щітки не підлягають переробці й навічно забруднюють навколишнє середовище. Компанія Effa вирішила створити екологічні зубні щітки з таких матеріалів, які будуть перероблятися, зокрема паперу, кукурудзяного крохмалю, нейлонової щетини.

Восени про компанію писали багато українських та міжнародних ЗМІ, адже вона залучила 500 тисяч доларів інвестицій і була оцінена в 3,5 мільйони доларів.



Зубні щітки з кукурудзи / Фото CES

Neverdark – біокаміни

Співзасновник – Ярослав Лисак

Найяскравіший стартап, який створює біокаміни зі справжнім полум’ям. Однак, вони не потребують ні димоходу, ні комунікацій і вбудовуються в уже готові дизайни будинків.

Каміни з нової лінійки заправляються за допомогою спеціальних картриджів, тому користувачі можуть не хвилюватися — паливо не проллється. Одного літра вистачає на одну-дві години горіння,

– ділиться співзасновник стартапу.

Такий гаджет, за словами Ярослава, не з дешевих і коштує 3–4 тисячі євро.



Біокамін / Фото CES

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Qudi – маска для емоцій

Засновник – 17-річний житель Одеси Михайло Чумаченко,

Як це працює: маска дозволяє зображати будь-які емоції обличчі без розкриття особистості.

"Спочатку блок живлення кріпився за допомогою довгого проводу, і я його ховав у кишені, тепер він кріпиться на ремінці маски ззаду. Також ми додали Bluetooth, за допомогою чого гаджет підключається до телефону, і через наш додаток ви можете вибрати ті емодзі та малюнки, які зображатимуться на LED-масці", – розказав Михайло Чумаченко.

Я захоплююся брейкдансом і програмуванням, тому подумав, що було б цікаво поєднати обидва моїх хобі й створити яскравий і помітний гаджет,

– говорить Михайло.

Коштують такі моделі масок 289 доларів.

Основними нашими клієнтами є молоді люди із США – відеоблогери, стримери, тіктокери. Наш крутий аксесуар допомагає їм виділитися серед інших блогерів і зробити свій контент більш унікальним,

– ділиться стартапер.



Маска для емоцій / Фото CES

Cardiomo – турбота про серце

Засновник – Роман Бєлкін

За словами розробників, пристрій має здатність попередити майже 40 різних захворювань, серед яких:

аритмія;

міокардит;

брадикардія;

ішемічна хвороба серця;

інфаркт;

інсульт.

Як це працює: Cardiomo аналізує серцевий ритм, роботу легенів і частоту дихання, також температуру і стан тіла, якість сну, активність протягом дня. Зібрані дані передаються через Bluetooth на смартфон, звідки потрапляють на "хмару", потім за розробленим алгоритмом формуються щоденні показники здоров'я користувача, фіксуються відхилення. За допомогою спеціального мобільного додатку лікар може отримати доступ до даних пацієнта і вчасно скоригувати лікування.



Турбота про серце / Фото CES

Manna – створи свою 3D-копію

Засновник – Олег Дрижак

Як це працює: Фронтальна камера зчитує емоції й передає їх на смартфон, а на тіло кріпляться сенсори, які передають реальні рухи на аватар. Для цього потрібно смартфон тримати в руці.

Виник запит на те, щоб зробити інструмент для 3D анімації для звичайних людей, що створюють сторіс в Instagram, TikTok, Snapchat і шукають нові інструменти для соціальних інтерактивів,

– розповідає засновник.



Створи свою 3D-копію / Фото CES

Copra – пальми з музикою

Засновник – Максим Чижов

Дизайн колонок натхненний кокосовими пальмами. Гаджет схоже на дерево, що обвішане горіхами-колонками. Як говорить Максим, кокос він вибрав у ролі основного матеріалу для корпусів динаміків ще тому, що він не дозволяє звуку дзвеніти.

Коштує така система 18 тисяч євро.



Пальми з музикою / Фото CES

Esper Bionics – біонічна рука

Засновники – Дмитро Газда, Ігор Ільченко, Анна Белеванцева и Борис Лобанов.

Стартап розробив біонічний протез руки нового покоління, а ще хмарний сервіс, завдяки якому смартрука зможе навчитися звичок користувача і жестів, що значно поліпшить управління нею.

Продукт поєднує у собі новітні технології таких галузь:

мехатроніки;

штучного інтелекту;

інтернету речей.

Мета стартапу – модернізувати протезну промисловість, створюючи протези нового рівня і підключаючи їх до платформи, щоб поліпшити контроль і зручність використання.



Біонічна рука / Фото CES

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Це без перебільшень унікальна подія для нашого регіону, адже вперше ми стимулюємо участь стартапів представити свої розробки на одній з найвідоміших виставок технологій на планеті на рівні держави. Завдяки нашій новинці у вигляді інноваційних ваучерів командам не треба хвилюватися за витрати для мандрівки за океан. Окремо зазначу гарну організацію і прозорий відбір учасників, який всі охочі зможуть спостерігати в режимі реального часу. Павло Карташов директор Українського фонду стартапів

CES – це можливість споживача познайомитися з інноваційними технологіями, цікавими брендами та як ведуть бізнес сміливі стартапери.