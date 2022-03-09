Свою роботу у Росії призупинять 70 ресторанів KFC та 50 точок Pizza Hut. Кількома днями раніше компанія припинила всі інвестиції у свої російські ресторани.

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Щоправда, закриються лише ті ресторани KFC, які належать прямо компанії. А ті, які працюють по франшизі, на жаль, продовжать свою роботу. Загалом у Росії приблизно 1000 ресторанів KFC.

Від Росії відвертаються всі світові бренди

Вже близько 300 світових брендів припинили працювати в Росії чи з Росією. Дуже довго цьому рішенню опиралися McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola і PepsiCo. Але врешті вони піддалися громадському тиску і теж покинули ринок країни-агресорки.

Британська мережа дитячого одягу Mothercare оголосила, що припиняє свій бізнес в Росії: закриває 120 магазинів Mothercare та припиняє продажі в інтернеті. Компанія пішла на цей крок попри те, що на Росії припадають 20 – 25% від всіх їхніх роздрібних продажів.

Universal Music Group заявила, що призупиняє всі операції в Росії і закриває свої офіси в країні негайно.

Українські дипломати та звичайні українці продовжують доносити всьому світу думку, що компанії, які продовжують працювати в Росії, заробляють гроші, окривавлені українською кров'ю.

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