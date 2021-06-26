Так вже склалось, що багато з українських користувачів новітніх технологій не володіє інформацією про те, хто ж насправді розробник чи виробник новинок у світі техніки.

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Саме тому пропонуємо вам ознайомитись із сімома стартапами з України, які були достойно оцінені у всьому світі, а їх перевагами та технологічними рішеннями користуються мільйони користувачів по всій планеті.

1. Depositphotos

Всесвітньо відомий сервіс бібліотеки фотографій, було засновано у 2009 році Дмитром Сергєєвим. Станом на сьогодні Depositphotos це візуальний контент із понад 210 мільйонів роялті-фрі файлів, відео з високою роздільною здатністю і тематичні колекції фотографій для будь-яких креативних проєктів.

Дмитро Сергєєв, попри те, що народився у Росії, перед Помаранчевою революцією, переїхав в Україну. Як каже Дмитро, його в Україну покликав у гості Фагот із групи ТНМК. Україна подарувала Дмитру справжнє кохання, і він вирішив тут залишитись. Цікаво, що на ідею із фотобанком Дмитра також наштовхнула дружина-фотограф. А на певному етапі бізнес Дмитра Сергеєва навіть намагалась придбати Getty Images. Але справжнім шоком для багатьох користувачів Depositphotos, стане те, що під пісню засновника Depositphotos в Україні танцювали у свій час мільйони закоханих. Адже Дмитро Сергєєв та Діма Корс, це одна і та сама людина!

Дивіться відео Діма Корс (Дмитро Сергєєв) – Чекатиму

2. Looksery

"Лінзи" або "маски", динамічні 3D-фільтри, які можуть накладатися на відео, стали дуже популярними серед користувачів месенджера Snapchat. Про запуск цієї функції було оголошено ще у вересні 2015 року. Зараз напевно мало, хто не кривлявся в екран смартфона під різними "масками". Проте мало хто знає, що ваше обличчя в екрані телефона перетворює на кумедну маску розробка одеського стартапу Looksery. Він у свій час був навіть визнаний стартапом року в Україні, а у 2015 році його за 150 мільйонів доларів придбав Snapchat інтегрувавши мегапопулярний додаток Looksery з AppStore у власний месенджер.

Дивіться відео "маски" від Snapchat

Команда стартапу з 6 випускників Одеського університету довела, що успіх Looksery — показник того, що в Україні можуть створюватись інноваційні технології світового рівня.

3. Petcube

Ідея створити забавку для домашнього улюбленця спала на думку киянину Олександру Нескіну під час пошуку способів розважити власного песика Роккі, коли його немає вдома. Саме пошук рішення для цього звичного питання народив ідею для створення успішного бізнесу з виробництва ґаджетів для власників домашніх тварин. Український стартап після того, як став найкращим в Україні у 2013 році за версією Ain та найперспективнішим за рейтингом iForum, наступного року став найкращим hardware-стартап Європи за версією The Europas.

Що може Petcube

Гаджет, оснащений ширококутною камерою, мікрофоном, динаміками та лазером. Пристрій дозволяє віддалено грати зі своїм домашнім улюбленцем. Потрібно тільки приєднатися до інтернету, управляти лазером і спостерігати, як кішка або щеня намагаються зловити рухливу червону крапку. В останніх версіях навіть передбачена можливість годувати власного улюбленця за допомогою віддаленого управління системою видачі сухого корму.

Дивіться відео Petcube

4. UGEARS

Напевно важко зараз в Україні знайти когось із мілленіалів, хто не бачив унікальні 3D моделі-пазли із дерева на полицях магазинів чи в мережі. UGEARS була заснована у 2014 році дизайнером Денисом Охріменком та бізнесменом Геннадієм Шестаком. Спочатку планувалося виробництво сувенірів, проте пізніше вектор схилився у бік виготовлення конструкторів з дерева, які складаються без клею та цвяхів.

Зараз українська компанія з власним виробництвом, яке розташоване у передмісті Києва, розробляє та виробляє унікальні, механічні 3D-пазли з високоякісної фанери. Моделі повністю укомплектовані всім необхідним для того, щоб зібрати 3D-пазл. Один зі способів з'єднання деталей в моделях, який дозволяє без клею скласти механічну конструкцію, є запатентованим винаходом компанії. Конструктори Ugears продаються в близько 85 країнах світу. 97% продукції йде на експорт.

Продукція українського виробника продається у всіх Діснейлендах світу

З 2019 року компанія співпрацює з Disney та виготовляє конструктори на замовлення компанії, які продаються у Діснейлендах по всьому світу.

Дивіться презентацію виробів UGEARS

5. Pocketbook

Створена киянами Ігорем Поповим та Олегом Науменком, компанія у далекому 2007 році, зробила ставку на використання технології електронних чорнил, яка була розроблена американською фірмою E Ink. На початку стартапу весь штат Pocketbook налічував 12 осіб, а софт для першої електронної книги компанії писала київська команда розробників на базі операційної системи Linux. З 2013 року Pocketbook входить до трійки провідних виробників "читалок" у всьому світі. ЇЇ продукція продається у 38 країнах світу, загальна кількість електронних книжок, які продала компанії вже понад 5 мільйонів одиниць. А останні моделі читалок Pocketbook із кольоровим екраном і надалі користуються популярністю в епоху планшетів та смартфонів.

Дивіться відеопрезентацію InkPad Color

6. Grammarly

Grammarly, який на початку власного існування називався MyDropbox, було засновано трьома українцями Олексіем Шевченком, Максимом Литвином та Дмитром Лідером. Базова ідея одного із найбільш відомих українських стартапів полягала у запобіганні плагіату в академічних та наукових працях. Тому й не дивно, що після успішного старту компанію було придбано американською компанією у сфері освітніх технологій Blackboard.

Попри шалену конкуренцію з боку Microsoft Office та Google Docs український стартап, що тепер має офіси у Сан-Франциско, Нью-Йорку, Ванкувері та Києві, успішно продовжує своє сходження до вершин успіху.

У 2019 році капіталізація Grammarly перетнула позначку у 1 мільярд доларів, а видання Fast Company визнало Grammarly однією з найбільш інноваційних компаній світу у сфері штучного інтелекту.

Дивіться відеопрезентацію Grammarly

7. GitLab

Чи вірите ви у те, що намагання спростити собі роботу в харківській аутсорсинговій компанії Sphere Software може допомогти створити бізнес із капіталізацією у 6 мільярдів доларів? Важко повірити, але саме така історія харківського програміста Дмитра Запорожця, який у 2011 році створив GitLab, як сервіс для систематизації файлів із кодом. Видавалось би, що можна зробити в ніші, у якій домінує GitHub – найбільший у світі хостинг для IT-проєктів та спільного розробки. Проте це не зупинило українця, який за допомогою колеги із Нідерландів Сіда Сібранджі, зумів перетворити компанію, яка працює у розподіленому форматі та немає жодного офісу, на багатомільярдний бізнес.

Коментуючи питання про те, чому він залишився в Україні, коли багато успішних стартапів покинули її межі, Дмитро Запорожець, жартома наголошує на тому, що тут у нього друзі, дім та й ФОП перереєстровувати він не хоче.

Ештон Кутчер інвестував у харківський стартап 1,5 мільйона доларів

Американський актор Ештон Кутчер оцінив переваги Gitlab / Фото Wikimedia

Мало хто знає, але ще 6 року тому в український стартап з Харкова інвестував 1,5 мільйона доларів відомий американський актор Ештон Кутчер. А серед понад 100 000 клієнтів компанії такі монстри бізнесу і технологій як NASA, Intel і Uber.

Україна – земля успішних стартапів

Як бачимо, українська земля багато на стартапи. В Україні люди не лише талановиті, але й достатньо освічені та напрочуд кмітливі, особливо в пошуках нестандартних рішень. Можливо річ у тому, що сама структура думки українців доволі відмінна від загальносвітового формату мислення. Ми завжди шукаємо кілька способів розв'язати проблему, а подекуди найпростіше завдання підкидає нам ідею приречену на успіх.

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