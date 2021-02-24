Зазвичай власники бізнес-проєктів настільки завантажені роботою, що у них не вистачає часу на те, щоб думати про стратегію і покращувати управління. Однак варто зосередитись на цьому, адже добре продумана стратегія управління покращує бізнес в цілому.

Фахівці назвали 6 основних рекомендацій, які можуть полегшити життя роботодавця. Це всього лише кілька речей, але вони дуже ефективні для створення впорядкованої, прибуткової і орієнтованої на клієнтів компанії.

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Визначте кілька основних цілей

На початку кожного року необхідно ставити собі цілі, аби знати, до чого прагнуте. Всі ці цілі повинні бути розписані і в конкретних діях працівників. Необхідно, аби був правильний розподіл часу та бюджету – тоді можна досягти бажаних результатів.

Це дозволить злагодити роботу, адже кожен член команди знатиме, що конкретно входить у його обов'язки. Не буде двозначності і сумнівів.

Важливо на придумувати надто багато непотрібних цілей, аби не залякати команду. Вони повинні бути короткими та важливими. Коли їх мало – до них легко дійти, а коли занадто багато – відбувається хаос і безлад.



Важливо компаніям ставити собі цілі / Ілюстрація kpt.sumdu.edu

Припиніть говорити про продажі

Варто абсолютно уникнути цього слова у спілкуванні з командою. Річ у тім, що продажі більше не є еталоном у компаніях. Краще замінити його на слово "маржа" для кожного проданого продукту або послуги. Саме це компанії вважають успіхом.

Що таке маржа? Маржа у торговельних операціях – це різниця між купівельною і продажною ціною товару. Зрозуміліше – між ціною та собівартістю.

Щоб не говорити безглуздо про незрозумілі продажі – краще зосередитися на забезпеченні маржі для кожного проданого продукту.

Продавці повинні вимірювати свою роботу за маржею, а не з продажу. Одна з головних порад – зосередьтеся на продажі товарів з більш високою маржею. Це дозволить збільшити прибутковість компанії.

Скарбниця – королева

Головні показники ефективності:

середній період збору;

середній період виплати.

Коли різниця між стягненнями і платежами велика – ми діємо, як банки і фінансуємо клієнтів з високим ризиком і високими фінансовими витратами. Необхідно визначити оптимальний показник для кожного з цих пунктів та строго їх дотримуватись. Варто пам'ятати, що багато компаній збанкрутували саме через те, що погано управляли казначейством.

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Замовник – гендиректор компанії

Ще однією з причин банкрутства компаній – пропозиція продуктів або послуг, які не затребувані ринком. Проблема в тім, що компанія не цікавиться, що потрібно клієнтам.

Важливо завжди:

оновлювати портфоліо з урахуванням швидких змін купівельних звичок і смаків клієнтів;

мати постійну і пряму інформацію з ринку.

Така практика сприяє розвитку і модернізації компанії. Це робить її більш конкурентоспроможною і передовою.

Зберігайте ширше бачення

Компанії повинні одним поглядом стежити за роботою, а іншим – за тим, що відбувається зовні. У 2020 році пандемія COVID-19 навчила, що усі зміни, які відбуваються у світі у різних сферах, носять дуже експонентний характер.

Якщо ми не хочемо бути викинутими з гри, це змушує нас дивитися на навколишнє середовище і бачити, що відбувається.

Це надзвичайно важливий момент у бізнесі, якщо компанія хоче швидко адаптуватися і знайти нові способи конкуренції.



Пандемія навчила бізнес працювати у надзвичайних умовах / Ілюстрація wordsmitty

Те, що не можна виміряти, робити не можна

У бізнесі завжди необхідно вимірювати все, що ми робимо. Це допоможе поставити діагноз, який дозволить приймати коригувальні заходи в разі відхилень, які відбуваються в установленому річному плані.

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Тут, як і з цілями, – цих показників не має бути багато. Тільки тоді вони будуть ефективними, адже надлишок інформації також призводить до плутанини.

Ви повинні створити і визначити просту панель управління зі змінними, які з першого погляду дозволять дізнатися про еволюцію бізнесу.