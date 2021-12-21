Річ у тім, що одна зі складських будівель компанії в Іллінойсі обвалилася після руйнівного торнадо. Внаслідок цього 6 працівників, які на той час перебували у приміщенні, загинули.

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Законодавці вимагають пояснень

23 законодавці на чолі з сенаторкою штату Массачусетс Елізабет Воррен надіслали керівництву Amazon листа, у якому висловили своє обурення.

Ми пишемо, щоб висловити своє серйозне занепокоєння політикою Amazon, яка ставить прибутки компанії вище безпеки співробітників. Схоже, саме така політика спричинила трагічну загибель 6 працівників на складі (компанії – ред. 24 канал),

– мовиться у листі.

Зазначимо, що Управління з охорони праці і дотримання техніки безпеки розпочало розслідування обвалу даху об'єкта Amazon 13 грудня.

Раніше владні посадовці демократичної партії вже висували претензії Джеффу Безосу щодо жахливого ставлення керівництва його компанії до співробітників.

Мовилось, що одному з водіїв Amazon наказали продовжувати рух до пункту призначення попри сильні пориви вітру, погрожуючи звільненням за невиконання.

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До слова, адресанти прикріпили до листа список із 26 запитань, на які компанія повинна дати відповіді. Посадовці дали Джеффу Безосу та Енді Яссі час до 3 січня.

Додамо, що в Amazon лист законодавців поки що жодним чином не прокоментували. У відповіді на запит журналістів CNBC компанія заявила, що вивчає повідомлення.

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