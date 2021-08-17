Зокрема, беззаперечний лідер рейтингу EPAM Ukraine перетнув позначку в 11 000 співробітників. Загалом штат працівників компаній збільшився на 12,7%.
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Деталі рейтингу
- Першу п'ятірку закривають ті ж компанії, що й в лютому 2021 року, а саме: EPAM Ukraine, Softserve, GlobalLogic, Luxoft Ukraine та Ciklum.
- Вперше до рейтингу потрапили Together Networks, AIISTARSIT та Brightgrove, а компанія Beetroot повернула свою минулорічну 50-у позицію.
- Вони посунули з рейтингу такі компанії, як Murka Games, Jooble, Netpeak Group, Samsung R&D Institute Ukraine.
- Одразу 23 компанії рейтингу найняли за останні пів року понад 100 нових працівників.
- Працівники 36 компаній зі списку працюють за гібридною системою – частково з офісу, частково з дому. Лише 3 компанії рейтингу працюють повністю дистанційно.
- 8 компаній зі списку відкрили протягом першого півріччя 2021 року нові офіси.
50 найбільших IT-компаній України / Рейтинг DOU