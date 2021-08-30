5 способів заслужити довіру на роботі

Довіра має велике значення не лише в особистому житті, а й на роботі. І чи матиме ви її, сильно залежить від того, про що і як ви говорите у коридорах та які повідомлення передаєте.

Американська письменниця та експертка з комунікацій Діана Бухер розповіла, як потрібно поводитися на роботі, щоб мати репутацію надійної людини. Ці 5 способів дозволять вам завоювати авторитет серед колег та клієнтів.

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Якщо ви чогось не знаєте, визнайте це

Хоча це може бути удар по власному его, але завжди варто визнати те, чого ви не знаєте. Цей простий принцип призведе до величезного посилення довіри. Тим паче всі розуміють, що знати все фізично нереально.

Беріть на себе відповідальність

Готовність взяти на себе додаткову відповідальність часто лякає людей. Однак, якщо вас просять зробити інше завдання, не вдавайте, що ви сильно зайняті, краще погодьтеся його виконати.

А якщо трапилося так, що ви брали участь у прийнятті рішень, дій та результатів, чи мали певний контроль над ситуацією, але у підсумку все закінчилося невдало, то погоджуйтесь з цим. Ті, хто роблять навпаки, зазвичай зазнають прогалин у довірі.

Зберігайте конфіденційність

Коли люди бачать, що ви ділитеся з ними особистою та конфіденційною інформацією про інших, вони розуміють, що з ними ви зробите те саме. Натомість здатність зберегти конфіденційність призведе до того, що люди будуть вам довіряти і почнуть відкривати вам свої справжні почуття.

Тож на зустрічах та розмовах, коли ви попросите їх висловити свою думку щодо ідей чи ситуацій, швидше за все, вони дадуть вам відверту відповідь, бо почуватимуться у безпеці.

Уникайте перебільшень

Не перебільшуйте свої минулі досягнення на роботі, адже це безжалісний вбивця авторитету. Розповідаючи "байки" про те, як ви зробили надреальне, лише створить привід, щоб поглузувати над вами.

Слухайте уважно

Недбале слухання стало нормою, каже експертка з комунікацій. Однак, коли з’являються проблеми, уважне слухання стає критично важливим. Навіть коли ви не можете вирішити ситуацію, клієнти та колеги хочуть переконливих доказів того, що ви принаймні почули все. Цими доказами можуть стати:

ваша здатність (усно або в електронному листі) точно узагальнити все, що вони сказали;

ваше вираження співпереживання з приводу того, що сталося;

ваші відповідні дії.

Крім того, коли ви вмієте слухати уважно, це також є свідченням того, що ви маєте чудові комунікативні навички. І незалежно від того, працюєте ви в офісі чи віддалено, вони зіграють на благо вашого авторитету.

Що ще сприяє авторитету

Авторитетна людина – це така, думки і вчинки якої мають високий вплив на інших. Авторитету сприяє: