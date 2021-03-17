Витрачати багато часу на перегляд фільмів – не погана ідея, якщо обирати правильні кінострічки. Варто звертати увагу на ті, що посприяють вашому саморозвитку.

Є й ті фільми, які допоможуть вам відкрити власний бізнес, якщо ви давно про це мрієте. Ось добірка корисних фільмів про це.

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"Далласький клуб покупців"

У цьому фільмі відтворюють історію, засновану на реальних подіях 1980-х років. Головний герой дізнається, що хворий на СНІД. Медики його запевнили, що житиме він не більше ніж місяць. Однак чоловік не збирається опускати руки.

Він бореться за своє життя і паралельно з другом створює успішний підпільний бізнес. Вони вирішили продавати альтернативні ліки від хвороби.

Трейлер до фільму "Далласький клуб покупців": дивіться відео

"Джой"

У цьому фільмі головна героїня позбулась практично всього. Однак у неї збереглась невгамовна спрага успіху.

Жінка побудувала багатомільйонний бізнес та на власних помилках показала, як робити правильно.

Трейлер до фільму "Джой": дивіться відео

"Тінейджер на мільярд"

У фільмі розповідають про тайського підлітка Топа, який може позмагатись навіть з запеклими підприємцями. Єдиною перешкодою для підлітка у його справі є саме молодий вік. Через те, що йому всього лиш 16 років, світ сприймає Топа несерйозно.

Хлопець вирішив знехтувати навчанням заради бізнесу. У фільмі – про невдачі, борги, але водночас шалений успіх.

Трейлер до фільму "Тінейджер на мільярд": дивіться відео

"Атлант розправив плечі"

Це фільм за мотивами однойменного роману Айн Ренд. У ньому розповідають про те, як бізнес може протистояти жорстокій владі та політиці.

Фільм вчить, як бути обережним в ситуаціях гострої конкуренції. Також, переглядаючи його, можна дізнатись про деталі внутрішніх процесів бізнесу.

Трейлер до фільму "Атлант розправив плечі": дивіться відео

"Корпорація"

Цей канадський документальний фільм. Він розповідає про великі корпорації та розкриває секрети. Зокрема, про те, як вони маніпулюють свідомістю клієнтів.

У фільмі є низка інтерв'ю глав корпорацій та громадських активістів, а також фрагменти документальних зйомок. Трейлеру до цього фільму, на жаль, немає.